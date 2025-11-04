Kinowy hit już za chwilę pojawi się na VOD. Błyskawiczna premiera na streamingu

Najnowszy film Paula Thomasa Andersona doczeka się premiery na VOD. Jedna bitwa po drugiej trafi na streaming już 20 listopada w Ameryce. Fani fizycznych wydań będą mogli sięgnąć po edycję 4K UHD i Blu-ray od 20 stycznia, zaledwie dwa dni przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów. Obecnie nie wiadomo, czy tego samego dnia film pojawi się w polskiej ofercie serwisów VOD.
Jedna bitwa po drugiej – data premiery na VOD
Jedna bitwa po drugiej zadebiutowała w kinach 26 września, co oznacza, że po zaledwie niecałych dwóch miesiącach film dostępny będzie do obejrzenia w domu. W Ameryce produkcja zarobiła 67,8 mln dolarów, ale o wiele lepiej poradziła sobie na pozostałych rynkach, skąd pochodzi aż 123 mln dolarów. Globalne daje to 190,8 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów.
Film, który od momentu kinowej premiery wzbudza ogromne emocje, zebrał znakomite recenzje i stał się jednym z głównych kandydatów do najważniejszych nagród sezonu. Krytycy przewidują, że produkcja może zdobyć nawet jedenaście nominacji, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, zdjęcia, muzykę i montaż, a także w kilku kategoriach aktorskich.
Produkcja luźno bazuje na powieści Vineland autorstwa Thomasa Pynchona, a jego fabuła opowiada o grupie radykalnych bojowników o wolność, znanych jako French ‘75, którzy dokonują ataku na ośrodek detencyjny dla imigrantów. Na czele akcji stoją Perfidia Beverly Hills oraz jej partner Bob Ferguson. Po 16 latach Bob nadal ukrywa się na pustyni, starając uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem, pułkownikiem Stevenem Lockjawem. Gdy jego córka, Willa Ferguson staje się celem okrutnego wojskowego, na jaw wychodzą dawne tajemnice. Mężczyzna zwraca się po pomoc do swojego dawnego mentora, Senseia Sergio.
W główną rolę wciela się Leonardo DiCaprio, a partnerują mu między innymi Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor oraz debiutująca Chase Infiniti.
