Kinowy hit już za chwilę pojawi się na VOD. Błyskawiczna premiera na streamingu

Najnowszy film Paula Thomasa Andersona doczeka się premiery na VOD. Jedna bitwa po drugiej trafi na streaming już 20 listopada w Ameryce. Fani fizycznych wydań będą mogli sięgnąć po edycję 4K UHD i Blu-ray od 20 stycznia, zaledwie dwa dni przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów. Obecnie nie wiadomo, czy tego samego dnia film pojawi się w polskiej ofercie serwisów VOD.

Jedna bitwa po drugiej – data premiery na VOD

Jedna bitwa po drugiej zadebiutowała w kinach 26 września, co oznacza, że po zaledwie niecałych dwóch miesiącach film dostępny będzie do obejrzenia w domu. W Ameryce produkcja zarobiła 67,8 mln dolarów, ale o wiele lepiej poradziła sobie na pozostałych rynkach, skąd pochodzi aż 123 mln dolarów. Globalne daje to 190,8 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów.