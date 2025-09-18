Czy to najlepszy film tej dekady? Najnowsza produkcja Leonardo DiCaprio z perfekcyjnymi ocenami

Paul Thomas Anderson powraca w wielkim stylu. Jego najnowszy film, zatytułowany Jedna bitwa po drugiej, wzbudza prawdziwy zachwyt wśród krytyków i już teraz wyrasta na jedno z najgłośniejszych kinowych wydarzeń roku. Reżyser, który od lat cieszy się niezmiennym uznaniem branży, tym razem przekroczył wszelkie oczekiwania i recenzenci zgodnie określają jego nowe dzieło mianem „arcydzieła”, „filmu dekady” oraz „natychmiastowego klasyka”.

Jedna bitwa po drugiej to najlepszy film dekady twierdzą recenzenci

Pierwsze opinie pojawiły się tuż po zniesieniu embarga recenzenckiego i od razu wzbudziły ogromne poruszenie. Jedna bitwa po drugiej może pochwalić się obecnie średnią oceną 96/100 z 33 recenzji na Metacriticu oraz aż 97% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Co ciekawe, to wyższe noty niż w przypadku kultowego Aż poleje się krew, dotychczas uznawanego za największe osiągnięcie Andersona. W środowisku krytyków mówi się wręcz, że to jego najbardziej ambitne i dojrzałe dzieło w całej karierze. Poniżej znajdziecie fragmenty wybranych recenzji.