Peaky Blinders: Nieśmiertelny w nowych zdjęciach. Młoda gwardia przejmuje słynny gang

Twórcy ujawnili szczegóły nowych postaci, którzy dołączyli do Peaky Blinders w nowym filmie.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny to nowy film osadzony po wydarzeniach z głównego serialu. Niedawno produkcja zyskała pierwszy oficjalny plakat, a także datę premiery. Teraz do sieci trafiły nowe zdjęcia z filmu, które prezentują bohaterów granych przez Barry’ego Keoghana oraz Rebecci Ferguson. Peaky Blinders: Nieśmiertelny – nowe zdjęcia z filmu Netflixa Pierwszy z aktorów wcieli się w bohatera, którego prawdziwa tożsamość pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że jego postać przejmuje symboliczne dziedzictwo Peaky Blinders i staje na czele nowej generacji gangu. Ikoniczny płaski kaszkiet i surowy wizerunek sugerują wyraźną kontynuację legendy zapoczątkowanej przez Tommy’ego Shelby’ego.

Mam wrażenie, że nie powinienem mieć prawa tego wypowiadać. To tak kultowa kwestia – przyznał aktor. Keoghan podkreśla, że dołączenie do projektu było dla niego spełnieniem wieloletniego marzenia. Wcześniej kilkukrotnie był bliski angażu, lecz zawsze na drodze stawały kwestie terminarza lub niedopasowanie do wizji twórców. Tym razem impuls wyszedł bezpośrednio od Cillian Murphy, który zaproponował mu konkretną rolę i zaprosił do ponownej współpracy po wspólnych doświadczeniach na planie Dunkierki. Zawsze chciałem być częścią tego świata, ale nigdy się nie składało. Gdy zadzwonił Cillian i powiedział, kogo mam zagrać, odpowiedź mogła być tylko jedna. Oczywiście, bez wahania. Z radością wróciłbym do pracy z nim w każdej chwili. Nowym, równie intrygującym nazwiskiem w obsadzie filmu jest Rebecca Ferguson, która zagra Kaulo, tajemniczą postać powiązaną z Tommym Shelbym. Jej rola również trzymana jest w sekrecie, lecz już teraz zapowiadana jest jako jedna z kluczowych figur fabuły. Aktorka przyznaje, że od początku jasno postawiła sprawę akcentu, co doprowadziło do ciekawego kompromisu scenariuszowego: Powiedziałam wprost, że nie potrafię mówić z akcentem z Birmingham i że to się po prostu nie wydarzy. Zapytałam, czy bohaterka może być Szwedką.

Mimo obaw związanych z wejściem do tak rozpoznawalnego i uważnie obserwowanego przez fanów świata, Ferguson zdecydowała się przyjąć propozycję. Jak zaznacza, skala fenomenu Peaky Blinders jest odczuwalna na każdym kroku, a sama obecność Murphy’ego na planie przyciąga ogromne zainteresowanie mediów. Staram się nie myśleć o wszystkich ludziach, którzy kochają ten serial, bo to potrafi sparaliżować. Wystarczy zobaczyć, co dzieje się, gdy Cillian wsiada na konia i od razu pojawiają się paparazzi. Wtedy rozumiesz, jak wielka to marka. Kaulo ma wpisywać się w tradycję silnych kobiecych postaci znanych z serialu, jednocześnie oddając hołd tym, które wcześniej kształtowały to uniwersum. Twórcy zapowiadają, że jej obecność nie będzie jedynie dodatkiem, lecz istotnym elementem nowej odsłony opowieści. Przypomnijmy, że premierę Peaky Blinders: Nieśmiertelny wyznaczono na 20 marca 2026 roku na Netflixie. Wcześniej film trafi do wybranych kin.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.