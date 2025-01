James Gunn wyjaśnia brak "stempla" DC Studios w Pingwinie i Harley Quinn. Zapowiada nowe logo dla Elseworlds

James Gunn podkreśla, że wszystkie telewizyjne i filmowe produkcje DC to teraz jedna wielka rodzina. Zapytany o to, dlaczego w niektórych produkcjach brakuje logo DC Studios, odpowiedział w sposób następujący:

Oglądając zwiastun filmu Superman da się zauważyć nowe logo, jakim sygnowane będą produktu nowego uniwersum DC. James Gunn, jedn z włodarzy studia, został na platformie X wywołany do tablicy w związku z tym, że produkcje takie jak Pingwin i Harley Quinn nie posiadają takiego oryginalnego emblematu, wskazującego związek tych produkcji ze studiem DC. Wymienione produkcje zaliczane są do tzw. Elseworlds.

Słowa te sugerują, że kolejne projekty będą zgodne z nową identyfikacją wizualną, dedykowaną Elseworlds, podobną do tej widzianej w zwiastunie Supermana. Nie trudno zauważyć, że logo to odnosi się do klasycznego logo znanego z komiksów. W tym samym czasie projektant komiksów Jim Lee skomentował, jaki wielkie według niego znaczenie ma fakt, że DC Studios nawiązuje do komiksowych korzeni w identyfikowaniu nowego uniwersum.