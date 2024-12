Kolejne niepokojące wieści związane Supermanem. Film "nie jest dobry" i jest obecnie poprawiany

Mimo to opinie widzów są podzielone. Według Rochy film ma ton podobny do pierwszego Kapitana Ameryki. Pojawiają się także zaskakujące porównania do Mumii. Nicholas Hoult, wcielający się Lexa Luthora, został określony jako gwiazda produkcji, a przypomnijmy, że to film o Supermanie. Koniec końców, opinie wskazują, że produkcja na tą chwilę jest „przyzwoita”, ale daleko jej do pełnoprawnego produktu.

Na tym etapie trudno przewidzieć, jak potoczą się losy filmu. Do premiery pozostało siedem miesięcy, co daje czas na dopracowanie detali. Warto ponownie przypomnieć, że podobne problemy w przeszłości nie przeszkodziły sukcesowi takich hitów jak Strażnicy Galaktyki czy Barbie. Przeczytaj także o innych adaptacjach komiksu planowanych na rok 2025.