Czy Colin Farrell i jego Pingwin pojawią się w drugim Batmanie? Znamy odpowiedź

Budziło to wątpliwość, ale teraz jesteśmy już bliscy stuprocentowej pewności. Colin Farrell ponownie wcieli się w rolę Pingwina w drugim filmie o Batmanie, którego reżyserią zajmuje się Matt Reeves. Aktor, który w pierwszej części spotkał się z dużym uznaniem za swoją interpretację znanego złoczyńcy, z powodzeniem kontynuował kreowanie tej postaci w zakończonym niedawno serialu.

Colin Farrel wróci do roli Pingwina w nowym Batmanie

Wątpliwości na razie budzi fakt, czy aktor powróci do roli Pingwina w serialu w ewentualnym drugim sezonie. Ale w filmie będzie na pewno. To więc dobra wiadomość dla wszystkich fanów Pingwina. Jak podaje The Hollywood Reporter, postać ma pojawić się w drugim Batmanie co najmniej pięciu, a być może nawet sześciu scenach. Do roli Batmana powróci także rzecz jasna Robert Pattinson. Ciekawostkę stanowi jednak fakt, że najwyraźniej także Barry Keoghan wróci do roli Jokera i dostanie kilka scen więcej, ale wciąż nie wiadomo, czy to on będzie pełnił rolę głównego antagonisty, czy też rolę tę przejmie dopiero w trzecim filmie. Ostatnio James Gunn kategorycznie zdementował pogłoski, że wzorem Pingwina clown otrzyma własny serial. Ale kto wie, ile w tym prawdy.