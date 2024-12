Superman w pierwszym zwiastunie! Nadchodzi nowa jakość filmów superbohaterskich?

To bez wątpienia będzie najważniejsza superbohaterska produkcja 2025 roku, która pokaże, czy nowe uniwersum DC będzie w stanie stanąć do równej walki z coraz gorzej prezentującą się serią Marvela, czy też czasy świetności komiksowych produkcji są już za nami. Superman właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna, który pokazuje efektowny film w akcji. Jest to pierwszy projekt w ramach nowego DCU, a także pierwsza od pięciu lat produkcja wyreżyserowana przez Jamesa Gunna, twórcę trzech części Strażników Galaktyki oraz Legion samobójców: The Suicide Squad. Sami oceńcie, czy Superman ma szansę zagrozić filmom z MCU, oglądając poniższy zwiastun.

Superman – pierwszy zwiastun filmu z nowego uniwersum DC

Historia opowie o początkach Clarka Kenta jako Supermana. Młody superbohater zostanie wystawiony na próbę, gdy musi zmierzyć się z pierwszym poważnym zagrożeniem z kosmosu. Może jednak liczyć na pomoc innych bohaterów, w tym Hawkgirl, Zielonej Latarni oraz swojego psa Krypto.