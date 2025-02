DC Studios aktualizuje swój plan. Doczekamy się aż 7 superbohaterskich produkcji rocznie

Będzie co oglądać.

W ostatni weekend James Gunn i Peter Safran, współszefowie DC Studios, spotkali się z dziennikarzami, aby omówić nowe plany dotyczące ich superbohaterskiego uniwersum. Minęły już dwa lata, od kiedy Gunn przedstawił pierwsze szczegóły dotyczące rozwoju serii, a teraz zaprezentowano kolejne informacje, które mają obowiązywać już w najbliższych latach. Celem DC jest zalanie rynku swoimi produkcjami, zarówno w kinach, jak i na platformie streamingowej Max. DC Studios chce doprowadzić, aby rocznie pojawiało się na rynku siedem produkcji sygnowanych ich logiem. DC Studios zapowiedziało nowe superbohaterskie filmy i seriale Każdego roku do kin mają trafiać dwa aktorskie filmy oraz jeden animowany. Z kolei na Max debiutować mają dwa aktorskie seriale oraz dwa animowane. Większość z nich będzie należało do głównej serii, zaś niektóre, jak Batman 2, trafią do Elseworlds i ni będą bezpośrednio powiązane z uniwersum.

Gunn zapowiedział również cztery nowe produkcje, które pojawią się w najbliższych latach. Do kin trafi aktorski lub animowany film Teen Titans, z kolei platforma Max otrzyma trzy nowe animowane seriale, które skierowane są do młodszej widowni. Są to Starfire, My Adventures with Green Lantern oraz Super Powers.

Ponadto DC Studios pracuje nad filmami: Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface, The Batman 2, Batman Brave and the Bold , SGT Rock, Swamp Thing, The Authority oraz produkcji poświęconej Bane'owi i Deathstroke'owi. W przygotowaniu są także kolejne seriale, takie jak: Peacemaker (sezon 2), Waller, Lanterns, Pingwin (sezon 2), Paradise Lost, Booster Gold, Blue Beetle.

