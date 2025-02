Odrażający przeciwnik Batmana - Clayface - dostanie własny film. Znamy pierwsze szczegóły

Pojawiły się nowe szczegóły dotyczące projektu z udziałem postaci Clayface’a, jednego z antagonistów Batmana. Choć wcześniej informowaliśmy, że projekt rozwijał Mike Flanagan i nie było jasne, czy powstanie jako film czy serial, teraz sytuacja nabiera konkretnych kształtów. Flanagan napisał scenariusz, ale nie może stanąć za kamerą ze względu na zobowiązania związane z rebootami Carrie i Egzorcysty.

Filmowy Clayface jednak powstaje. Reżyser Śnieżnego bractwa przejmie projekt?

Flanagan wylał jednak podwaliny pod nowy projekt, na którym zbudowana zostanie historia. Jego wizja Clayface’a to hollywoodzka opowieść grozy o aktorze filmów klasy B, który w desperacji sięga po tajemniczą substancję, by nie popaść w zapomnienie. Według The Hollywood Reporter studio prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi reżyserami, a wśród kandydatów pojawiło się nowe nazwisko – J.A. Bayona. To twórca znany z kina katastroficznego, takiego jak Niemożliwe, czy ostatnio Śnieżne bractwo, nakręcił także jedną odsłonę Parku Jurajskiego – Jurassic World: Upadłe królestwo. Pod uwagę brani byli także tacy twórcy jak James Watkins (Nie mów zła) i Jeff Wadlow (Urojenie).