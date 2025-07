James Gunn o zwolnieniu Henry'ego Cavilla z roli Supermana i jego ewentualnym powrocie do DCU: „Ten biedny facet”

Był absolutnym dżentelmenem. Powiedział tylko: »Proszę, pozwólcie mi samemu to ogłosić« – i na to się zgodziliśmy. To naprawdę świetny facet.

To było straszne. W dniu, w którym podpisaliśmy umowę [na objęcie stanowiska w DC Studios], nagle ogłoszono powrót Henry'ego jako Supermana. A przecież plan był inny – mieliśmy stworzyć nową wizję tej postaci – powiedział Gunn. – To było dla niego naprawdę niesprawiedliwe i totalna porażka. Pomyślałem sobie: »Ten biedny facet«.

Rozmawiałem z nim o tym jeszcze tego samego dnia. Chętnie obsadziłbym Henry’ego w czymś nowym.

Czy Cavill rzeczywiście powróci do świata DC? Fani będą musieli jeszcze poczekać na oficjalne informacje, ale wszystko wskazuje na to, że drzwi do nowego DCU nie są przed nim zamknięte. Chcielibyście powrotu aktora do tego świata? Dajcie znać w komentarzu.