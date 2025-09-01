Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony zapowiedziało nowe State of Play. Zobaczymy obszerny pokaz nadciągającego hitu

Radosław Krajewski
2025/09/01 16:00
0
0

Studio zaprezentuje ponad 30 minut rozgrywki.

Już w najbliższą środę fani Jamesa Bonda będą mieli okazję zobaczyć pierwsze obszerne fragmenty rozgrywki z 007 First Light, nowej gry szpiegowskiej studia IO Interactive. PlayStation zapowiedziało specjalne wydanie State of Play poświęcone wyłącznie tej produkcji. Transmisja rozpocznie się 3 września o godzinie 20:00 czasu polskiego na oficjalnych kanałach PlayStation w serwisach Twitch i YouTube.

007 First Light

007 First Light – pokaz rozgrywki na State of Play

Podczas pokazu widzowie zobaczą ponad pół godziny materiału z pierwszej misji Bonda w roli świeżo zwerbowanego agenta MI6. Zgodnie z zapowiedzią, pokazane zostaną zarówno dynamiczne pościgi samochodowe, jak i sekwencje skradankowe oraz etapy strzelania.

Twórcy zachęcają, aby po zakończeniu pokazu gameplayu dalej oglądać transmisję. Zespół IO Interactive podzieli się dodatkowymi szczegółami i komentarzami na temat mechanik związanych ze szpiegowską akcją.

Wczytywanie ramki mediów.

W tym nadchodzącym State of Play zobaczycie ponad 30 minut rozgrywki, podczas której prześledzimy pierwszą misję Bonda jako rekruta MI6.

Akcja obejmuje wszystko, od szybkich pościgów samochodowych po sekwencje skradankowe i strzelaniny. Po zakończeniu misji zostaniecie z nami, by posłuchać, jak IO Interactive omawia intensywną szpiegowską rozgrywkę” – czytamy w oficjalnym opisie.

GramTV przedstawia:

IO Interactive od początku podkreśla, że ich projekt nie będzie bazował na wcześniejszych filmach czy aktorach wcielających się w Agenta 007. Jak wyjaśniał szef studia Hakan Abrak, celem zespołu jest stworzenie własnego uniwersum Jamesa Bonda, które będzie rozwijane niezależnie od dotychczasowych ekranowych wcieleń bohatera.

Już wcześniej potwierdzono również, że gra wykorzysta potencjał nowej generacji konsol. Na PlayStation 5 Pro ma działać w trybie jakości przy 60 klatkach na sekundę, dzięki technologii PlayStation Spectral Super Resolution.

Przypomnijmy, że 007 First Light zadebiutuje w 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/09/01/state-of-play-presents-007-first-light-gameplay-deep-dive-on-september-3/

Tagi:

News
Sony
gameplay
gra akcji
IO Interactive
PlayStation
rozgrywka
pokaz
James Bond
PlayStation 5
State of Play
Agent 007
007 First Light
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112