Sony zapowiedziało nowe State of Play. Zobaczymy obszerny pokaz nadciągającego hitu

Już w najbliższą środę fani Jamesa Bonda będą mieli okazję zobaczyć pierwsze obszerne fragmenty rozgrywki z 007 First Light, nowej gry szpiegowskiej studia IO Interactive. PlayStation zapowiedziało specjalne wydanie State of Play poświęcone wyłącznie tej produkcji. Transmisja rozpocznie się 3 września o godzinie 20:00 czasu polskiego na oficjalnych kanałach PlayStation w serwisach Twitch i YouTube.

007 First Light – pokaz rozgrywki na State of Play

Podczas pokazu widzowie zobaczą ponad pół godziny materiału z pierwszej misji Bonda w roli świeżo zwerbowanego agenta MI6. Zgodnie z zapowiedzią, pokazane zostaną zarówno dynamiczne pościgi samochodowe, jak i sekwencje skradankowe oraz etapy strzelania.