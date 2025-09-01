Sony zapowiedziało nowe State of Play. Zobaczymy obszerny pokaz nadciągającego hitu

Już w najbliższą środę fani Jamesa Bonda będą mieli okazję zobaczyć pierwsze obszerne fragmenty rozgrywki z 007 First Light, nowej gry szpiegowskiej studia IO Interactive. PlayStation zapowiedziało specjalne wydanie State of Play poświęcone wyłącznie tej produkcji. Transmisja rozpocznie się 3 września o godzinie 20:00 czasu polskiego na oficjalnych kanałach PlayStation w serwisach Twitch i YouTube.
007 First Light – pokaz rozgrywki na State of Play
Podczas pokazu widzowie zobaczą ponad pół godziny materiału z pierwszej misji Bonda w roli świeżo zwerbowanego agenta MI6. Zgodnie z zapowiedzią, pokazane zostaną zarówno dynamiczne pościgi samochodowe, jak i sekwencje skradankowe oraz etapy strzelania.
Twórcy zachęcają, aby po zakończeniu pokazu gameplayu dalej oglądać transmisję. Zespół IO Interactive podzieli się dodatkowymi szczegółami i komentarzami na temat mechanik związanych ze szpiegowską akcją.
W tym nadchodzącym State of Play zobaczycie ponad 30 minut rozgrywki, podczas której prześledzimy pierwszą misję Bonda jako rekruta MI6.
Akcja obejmuje wszystko, od szybkich pościgów samochodowych po sekwencje skradankowe i strzelaniny. Po zakończeniu misji zostaniecie z nami, by posłuchać, jak IO Interactive omawia intensywną szpiegowską rozgrywkę” – czytamy w oficjalnym opisie.
IO Interactive od początku podkreśla, że ich projekt nie będzie bazował na wcześniejszych filmach czy aktorach wcielających się w Agenta 007. Jak wyjaśniał szef studia Hakan Abrak, celem zespołu jest stworzenie własnego uniwersum Jamesa Bonda, które będzie rozwijane niezależnie od dotychczasowych ekranowych wcieleń bohatera.
Już wcześniej potwierdzono również, że gra wykorzysta potencjał nowej generacji konsol. Na PlayStation 5 Pro ma działać w trybie jakości przy 60 klatkach na sekundę, dzięki technologii PlayStation Spectral Super Resolution.
Przypomnijmy, że 007 First Lightzadebiutuje w 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
