Co o serialu Harry Potter myśli nowy Draco Malfoy?

Jakub Piwoński
2026/02/06 11:30
Aktor opowiedział m.in. o swojej roli i pracy na planie.

Trwa produkcja nowego serialu Harry Potter dla HBO, a jedna z młodych gwiazd produkcji już dzieli się wrażeniami z pracy na planie. Lox Pratt, czternastoletni aktor wcielający się w Dracona Malfoya, ma już doświadczenie w rolach o antagonistycznym charakterze – w tym roku zobaczymy go również w nowej adaptacji Władcy much dla BBC.

Lox Pratt
Lox Pratt
fot. Stefan Bertin

Jak nowy Draco Malfoy komentuje prace nad serialem Harry Potter?

Choć oba projekty różnią się skalą i klimatem, Pratt zauważa podobieństwa w sposobie kreowania postaci:

W obu przypadkach gram kogoś o ciemniejszym rysie charakteru. W Władcy much mój Jack staje się coraz bardziej brutalny na bezludnej wyspie, a w świecie czarodziejów Draco to stały rywal Harry’ego. Może już mnie szufladkują jako czarny charakter, ale lepiej tak niż ciągle grać tylko miłego chłopaka, prawda?

O pracy przy Harrym Potterze Pratt wypowiada się z entuzjazmem, zwłaszcza w kontekście współpracy z dorosłymi aktorami:

Cały plan jest absolutnie fantastyczny. Nie da się tego porównać do Władcy much – to zupełnie inne doświadczenie. Johnny Flynn, który gra Lucjusza Malfoya, jest cudownym człowiekiem. Świetnie współpracujemy jako duet na ekranie i atmosfera na planie jest niesamowita.

GramTV przedstawia:

Zdjęcia do serialu ruszyły w lipcu 2025 roku i wciąż trwają. Premiera planowana jest na początek 2027 roku. W rolach głównych wystąpią Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a, Paapę Essiedu w roli Severusa Snape’a oraz Janet McTeer jako profesor McGonagall.

Nowy serial HBO zapowiada się więc na produkcję zarówno wierną magicznemu światu, jak i pełną świeżych aktorskich kreacji, które przyciągną zarówno fanów książek, jak i nowych widzów. Znamy już przybliżoną datę premiery nowej serii. O pracy przy serialu wypowiedział się także ekranowy Albus Dumbledore.

Źródło:https://movieweb.com/new-draco-malfoy-talks-wonderful-harry-potter-in-first-ever-interview/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




