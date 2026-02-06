Co o serialu Harry Potter myśli nowy Draco Malfoy?

Aktor opowiedział m.in. o swojej roli i pracy na planie.
Trwa produkcja nowego serialu Harry Potter dla HBO, a jedna z młodych gwiazd produkcji już dzieli się wrażeniami z pracy na planie. Lox Pratt, czternastoletni aktor wcielający się w Dracona Malfoya, ma już doświadczenie w rolach o antagonistycznym charakterze – w tym roku zobaczymy go również w nowej adaptacji Władcy much dla BBC.
Jak nowy Draco Malfoy komentuje prace nad serialem Harry Potter?
Choć oba projekty różnią się skalą i klimatem, Pratt zauważa podobieństwa w sposobie kreowania postaci:
W obu przypadkach gram kogoś o ciemniejszym rysie charakteru. W Władcy much mój Jack staje się coraz bardziej brutalny na bezludnej wyspie, a w świecie czarodziejów Draco to stały rywal Harry’ego. Może już mnie szufladkują jako czarny charakter, ale lepiej tak niż ciągle grać tylko miłego chłopaka, prawda?
O pracy przy Harrym Potterze Pratt wypowiada się z entuzjazmem, zwłaszcza w kontekście współpracy z dorosłymi aktorami:
Cały plan jest absolutnie fantastyczny. Nie da się tego porównać do Władcy much – to zupełnie inne doświadczenie. Johnny Flynn, który gra Lucjusza Malfoya, jest cudownym człowiekiem. Świetnie współpracujemy jako duet na ekranie i atmosfera na planie jest niesamowita.
Zdjęcia do serialu ruszyły w lipcu 2025 roku i wciąż trwają. Premiera planowana jest na początek 2027 roku. W rolach głównych wystąpią Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a, Paapę Essiedu w roli Severusa Snape’a oraz Janet McTeer jako profesor McGonagall.
