Serialowy Harry Potter coraz bliżej. HBO ujawnia przybliżoną datę premiery

Trwają obecnie prace na planie serialowego Harry’ego Pottera, a projekt HBO już na tym etapie wywołuje ogromne zainteresowanie fanów. Do sieci regularnie trafiają nowe zdjęcia zza kulis, które natychmiast stają się paliwem dla kolejnych teorii dotyczących tego, co dokładnie zobaczymy w pierwszym sezonie. Zanim jednak spekulacje poniosą się zbyt daleko, warto uporządkować kluczową kwestię: kiedy serial faktycznie zadebiutuje na HBO?

Harry Potter – kiedy serial zadebiutuje na HBO?

HBO zaczyna coraz wyraźniej rysować harmonogram premiery. W rozmowie z Deadline prezes stacji Casey Bloys odniósł się do planowanego terminu debiutu serii. Najważniejsza deklaracja brzmi następująco: