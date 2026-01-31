Serialowy Harry Potter coraz bliżej. HBO ujawnia przybliżoną datę premiery

Prezes HBO potwierdza, kiedy możemy spodziewać się debiutu długo wyczekiwanej serii.
Trwają obecnie prace na planie serialowego Harry’ego Pottera, a projekt HBO już na tym etapie wywołuje ogromne zainteresowanie fanów. Do sieci regularnie trafiają nowe zdjęcia zza kulis, które natychmiast stają się paliwem dla kolejnych teorii dotyczących tego, co dokładnie zobaczymy w pierwszym sezonie. Zanim jednak spekulacje poniosą się zbyt daleko, warto uporządkować kluczową kwestię: kiedy serial faktycznie zadebiutuje na HBO?
Harry Potter – kiedy serial zadebiutuje na HBO?
HBO zaczyna coraz wyraźniej rysować harmonogram premiery. W rozmowie z Deadline prezes stacji Casey Bloys odniósł się do planowanego terminu debiutu serii. Najważniejsza deklaracja brzmi następująco:
Dotychczas mówiliśmy: 2027. Żeby nieco to zawęzić, powiedziałbym, że wczesny 2027. A teraz zapytacie, czy to oznacza styczeń, luty, marzec czy kwiecień. Nie jestem gotowy, żeby to ujawnić. Powiem więc: wczesny 2027.
Słowa Bloysa są spójne z wcześniejszymi zapowiedziami z 2024 roku, gdy mówił o premierze na przełomie 2026 i 2027. Teraz otrzymaliśmy wyraźniejsze potwierdzenie, że magia powróci na ekrany na początku 2027 roku. Zdjęcia do serialu ruszyły w lipcu ubiegłego roku i wciąż trwają.
Jak już wiemy, pierwszy sezon, liczący osiem odcinków, będzie adaptacją Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego. W tytułową rolę wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą m.in. Alastair Stout jako Ron Weasley i Arabella Stanton jako Hermiona Granger. W obsadzie znaleźli się również John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Showrunnerką serii jest Francesca Gardiner, a za reżyserię odpowiada Mark Mylod.
Na ostateczny efekt trzeba jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne: premiera serialowego Harry’ego Pottera będzie niewątpliwie jednym z najgłośniejszych wydarzeń telewizyjnych dekady.
