Disney wskazał nowego CEO. Bob Iger ustępuje

D’Amaro to postać doskonale znana wewnątrz firmy i przykład kariery budowanej od podstaw. Z Disneyem związany jest od 1998 roku, kiedy zaczynał pracę w Disneylandzie. Przez kolejne dekady systematycznie awansował, obejmując kluczowe stanowiska menedżerskie. Kierował m.in. Disneyland Resort, a następnie Walt Disney World Resort na Florydzie. W 2020 roku powierzono mu jeden z najważniejszych obszarów działalności spółki – parki tematyczne, produkty konsumenckie, rejsy wycieczkowe oraz dział Walt Disney Imagineering.

Jak donosi Variety, rada nadzorcza The Walt Disney Company podjęła długo wyczekiwaną decyzję dotyczącą przywództwa koncernu. Po latach spekulacji i nieudanych prób wyłonienia następcy Boba Igera ogłoszono, że nowym dyrektorem generalnym Disneya zostanie Josh D’Amaro. Oficjalne przekazanie władzy nastąpi 18 marca, podczas dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Josh D’Amaro jest wybitnym liderem i właściwą jednostką, by zostać naszym kolejnym dyrektorem generalnym. Ma intuicyjne wyczucie marki Disney oraz głębokie zrozumienie tego, co rezonuje z naszą publicznością połączone z dyscypliną i dbałością o szczegóły – niezbędnymi elementami do realizacji naszych najbardziej ambitnych projektów. Jego zdolność łączenia kreatywności z doskonałością operacyjną jest wzorcowa i jestem zachwycony zarówno z powodu Josha, jak i całej firmy.

W wyścigu o stanowisko CEO poważną konkurentką D’Amaro była Dana Walden. Ostatecznie rada nadzorcza zdecydowała się powierzyć jej inną strategiczną rolę – prezeski oraz dyrektorki kreatywnej Disneya. Bob Iger w oficjalnym oświadczeniu nie krył zadowolenia z wyboru następcy. Podkreślił intuicyjne wyczucie marki przez D’Amaro, jego zdolność łączenia kreatywności z operacyjną precyzją oraz głębokie zrozumienie oczekiwań widzów i klientów.

Decyzja ma zamknąć burzliwy rozdział w historii Disneya. Iger wielokrotnie zapowiadał odejście, jednak brak odpowiedniego następcy skłaniał go do przedłużania kontraktu. Eksperyment z Bobem Chapkiem, który objął funkcję CEO w 2020 roku, zakończył się niepowodzeniem. Pandemia, napięcia wewnętrzne i kontrowersyjne decyzje doprowadziły do jego zwolnienia w 2022 roku i powrotu Igera na stanowisko.

Tym razem scenariusz ma być inny. Bob Iger pozostanie w strukturach spółki do końca 2026 roku jako starszy doradca i członek rady nadzorczej, wspierając D’Amaro w procesie przejęcia sterów. Po tym okresie legendarny menedżer planuje definitywnie odejść na emeryturę, pozostawiając Disney w rękach swojego następcy.