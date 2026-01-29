Dzieciaki znów wylądują na bezludnej wyspie i będą się zabijać. Tak wygląda nowy Władca Much

Władca Much to klasyczna powieść Williama Goldinga, opowiadająca o grupie chłopców, którzy po katastrofie trafiają na bezludną wyspę i stopniowo tracą niewinność, popadając w brutalną rywalizację i plemienny konflikt. Historia doczekała się już kilku adaptacji filmowych, w tym najbardziej znanej z 1963 i 1990 roku.

Władca Much – remake, już wkrótce na BBC. Kiedy w Polsce?

Serial bardzo wyraźnie nawiązuje do tej ostatniej adaptacji, przynajmniej wizualnie – postacie są podobne, a układ bohaterów i ich konflikty niemal identyczne. W rolach głównych zobaczymy Winstona Sawyersa jako Ralpha, Davida McKennę jako Piggy’ego oraz Loxa Pratta w roli Jacka. Obsada obejmuje ponad 30 chłopców, w tym Ike’a Talbuta jako Simona i Thomasa Connora jako Rogera.