Dzieciaki znów wylądują na bezludnej wyspie i będą się zabijać. Tak wygląda nowy Władca Much

Jakub Piwoński
2026/01/29 10:40
Czteroodcinkowy serial BBC oparty na powieści Williama Goldinga przypomina kultowy film z 1990 roku.

Władca Much to klasyczna powieść Williama Goldinga, opowiadająca o grupie chłopców, którzy po katastrofie trafiają na bezludną wyspę i stopniowo tracą niewinność, popadając w brutalną rywalizację i plemienny konflikt. Historia doczekała się już kilku adaptacji filmowych, w tym najbardziej znanej z 1963 i 1990 roku.

Władca Much
Władca Much

Władca Much – remake, już wkrótce na BBC. Kiedy w Polsce?

Serial bardzo wyraźnie nawiązuje do tej ostatniej adaptacji, przynajmniej wizualnie – postacie są podobne, a układ bohaterów i ich konflikty niemal identyczne. W rolach głównych zobaczymy Winstona Sawyersa jako Ralpha, Davida McKennę jako Piggy’ego oraz Loxa Pratta w roli Jacka. Obsada obejmuje ponad 30 chłopców, w tym Ike’a Talbuta jako Simona i Thomasa Connora jako Rogera.

BBC prezentuje własną wizję opowieści w formie czteroodcinkowego serialu, który powstaje we współpracy ze studiem Eleven i australijskim Stan. Premiera w Wielkiej Brytanii odbędzie się 8 lutego na BBC One, a wszystkie odcinki trafią tego samego dnia na iPlayer. Kolejne emisje będą co tydzień o godzinie 21:00. Na razie nie ma oficjalnej informacji, gdzie dokładnie serial będzie udostępniony w Polsce i czy trafi do BBC Player czy innej platformy po premierze w Wielkiej Brytanii, ponieważ prawa międzynarodowej dystrybucji posiada Sony Pictures Television.

Muzykę do serialu przygotował Cristobal Tapia de Veer (The White Lotus), a motyw przewodni stworzyli Hans Zimmer i Kara Talve z Bleeding Fingers Music. Reżyseruje Marc Munden, a produkcją zajmuje się Callum Devrell-Cameron (Sex Education, Hanna). Opowieść Williama Goldinga wciąż pozostaje aktualna. To uniwersalna alegoria ludzkiej natury – ciekawie będzie zobaczyć, jak nowa adaptacja BBC przedstawi konflikt między niewinnością a okrucieństwem.

Źródło:https://deadline.com/2026/01/lord-of-the-flies-trailer-premiere-date-bbc-1236699793/

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 11:18

Nie chcę być uszczypliwy, ale wydaje mi się, że współczesne dzieciaki w tym wieku by po prostu powymierały z głodu na takiej wyspie. Brak wody - 3 dni, brak jedzenia - max tydzień do dwóch. Nie roznieciliby prostego ognia (polecam wieloletni reality show - Survivor, gdzie dorośli sobie nie radzą - o ile oczywiście nic nie było ustawiane pod program...). Ale może mam za małą wiarę w młodzież?

Podziwiam ekipę. Ogarnięcie 30-tu dzieciaków na planie...

Dlatego od razu przypominam sobie 90210, gdzie nastolatków z koledżu grały osoby nawet pod 30-kę zdaje się czy jakoś tak....




