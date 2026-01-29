Dzieciaki znów wylądują na bezludnej wyspie i będą się zabijać. Tak wygląda nowy Władca Much

Czteroodcinkowy serial BBC oparty na powieści Williama Goldinga przypomina kultowy film z 1990 roku.
Władca Much to klasyczna powieść Williama Goldinga, opowiadająca o grupie chłopców, którzy po katastrofie trafiają na bezludną wyspę i stopniowo tracą niewinność, popadając w brutalną rywalizację i plemienny konflikt. Historia doczekała się już kilku adaptacji filmowych, w tym najbardziej znanej z 1963 i 1990 roku.
Władca Much – remake, już wkrótce na BBC. Kiedy w Polsce?
Serial bardzo wyraźnie nawiązuje do tej ostatniej adaptacji, przynajmniej wizualnie – postacie są podobne, a układ bohaterów i ich konflikty niemal identyczne. W rolach głównych zobaczymy Winstona Sawyersa jako Ralpha, Davida McKennę jako Piggy’ego oraz Loxa Pratta w roli Jacka. Obsada obejmuje ponad 30 chłopców, w tym Ike’a Talbuta jako Simona i Thomasa Connora jako Rogera.
BBC prezentuje własną wizję opowieści w formie czteroodcinkowego serialu, który powstaje we współpracy ze studiem Eleven i australijskim Stan. Premiera w Wielkiej Brytanii odbędzie się 8 lutego na BBC One, a wszystkie odcinki trafią tego samego dnia na iPlayer. Kolejne emisje będą co tydzień o godzinie 21:00. Na razie nie ma oficjalnej informacji, gdzie dokładnie serial będzie udostępniony w Polsce i czy trafi do BBC Player czy innej platformy po premierze w Wielkiej Brytanii, ponieważ prawa międzynarodowej dystrybucji posiada Sony Pictures Television.
Muzykę do serialu przygotował Cristobal Tapia de Veer (The White Lotus), a motyw przewodni stworzyli Hans Zimmer i Kara Talve z Bleeding Fingers Music. Reżyseruje Marc Munden, a produkcją zajmuje się Callum Devrell-Cameron (Sex Education, Hanna). Opowieść Williama Goldinga wciąż pozostaje aktualna. To uniwersalna alegoria ludzkiej natury – ciekawie będzie zobaczyć, jak nowa adaptacja BBC przedstawi konflikt między niewinnością a okrucieństwem.