Godzilla i Kong łączą siły w walce z potężnym potworem. Nowy zwiastun drugiego sezonu hitu science fiction od Apple

Apple TV zaprezentowało pierwszy zwiastun drugiego sezonu serialu Monarch: Dziedzictwo potworów.

Apple TV pokazało nowy zwiastun drugiego sezonu serialu Monarch: Dziedzictwo potworów. Materiał zaprezentowano podczas Apple TV 2026 Press Day i widzowie mogą zobaczyć, że stawka w nowych odcinkach będzie znacząco wyższa niż w pierwszej serii. Produkcja z uniwersum MonsterVerse powraca z większym rozmachem, nowymi Tytanami i historią, która ma bezpośrednio wpłynąć na losy tego świata. Monarch: Dziedzictwo potworów – zwiastun drugiego sezonu Fabuła drugiego sezonu rozpoczyna się w momencie, gdy Monarch znajduje się na krawędzi upadku. Bohaterowie ponownie zostają rzuceni w sam środek konfliktu, który prowadzi ich na Wyspę Czaszki Konga oraz do zupełnie nowej, tajemniczej osady. To właśnie tam z głębin oceanu wyłania się nowy przeciwnik. Tytan X, określany jako żywy kataklizm, staje się centrum całej intrygi i zagrożeniem, wobec którego dotychczasowe środki okazują się niewystarczające.

Zwiastun sugeruje, że jedyną odpowiedzią na nową siłę natury może być sojusz potworów. W nadchodzących odcinkach na ekranie pojawią się zarówno Godzilla, jak i Kong, którzy po raz kolejny odegrają kluczową rolę w walce o przetrwanie ludzkości. Twórcy zapowiadają przy tym emocjonalną opowieść o konsekwencjach dawnych decyzji i o granicach między rodziną, lojalnością oraz wrogością. W obsadzie drugiego sezonu Monarch: Dziedzictwo potworów ponownie zobaczymy Kurta Russella, Wyatta Russella, Annę Sawai, Kiersey Clemons, Rena Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippetta oraz Andersa Holma. Do ekipy dołączą także gościnne nazwiska, wśród których znaleźli się Takehiro Hira, Amber Midthunder, Curtiss Cook, Cliff Curtis, Dominique Tipper oraz Camilo Jiménez Varón.

GramTV przedstawia:

Serial produkowany jest przez Legendary Television. Funkcję showrunnera drugiego sezonu pełni Chris Black, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Joby Harold, Tory Tunnell, Matt Shakman, Andrew Colville oraz Lawrence Trilling. Za udział Godzilli odpowiada Toho Co., Ltd., które od lat współpracuje z Legendary przy rozwoju MonsterVerse. Apple TV potwierdziło również, że drugi sezon to tylko część większych planów, obejmujących kolejne seriale osadzone w tym samym uniwersum. Drugi sezon będzie liczył dziesięć odcinków. Premiera pierwszego zaplanowana jest na piątek 27 lutego, a kolejne epizody będą debiutować co tydzień aż do 1 maja.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.