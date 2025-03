InZOI osiąga ogromny sukces. Gra pobiła rekord The Sims 4 w ciągu pierwszej doby

Nie obyło się jednak bez uwag dotyczących sporadycznych błędów technicznych. Dzięki interwencji graczy, produkcja będzie także pozbawiona uciążliwego zabezpieczenia . Mimo drobnych potknięć, InZOI wystartowało z impetem na Steam, pokonując The Sims 4 pod względem liczby jednocześnie grających użytkowników. To imponujące osiągnięcie, biorąc pod uwagę popularność serii The Sims i przy okazji dowód na świetny start gry.

InZOI to nowa gra symulacyjna opracowana przez InZOI Studio i wydana przez Krafton. Produkcja zapowiedziana w 2023 roku, właśnie trafiła do wczesnego dostępu i cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami. Krytycy i gracze chwalą przede wszystkim rozbudowany kreator postaci ( swoją drogą ten był dostępny za darmo ), realistyczną grafikę oraz dużą swobodę rozgrywki. Zanim wydacie pieniądze, możecie przeczytać także nasze wrażenia z zabawy .

Według danych ze SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin InZOI osiągnęło ponad 72 000 jednoczesnych graczy, a liczba ta wciąż rosła. Dla porównania, The Sims 4 w tym samym czasie osiągnęło maksymalnie 38 000 graczy. Jeśli trend się utrzyma, InZOI może wkrótce pobić rekord The Sims 4, który wynosi 96 328 graczy jednocześnie.

Sukces InZOI nie jest zaskoczeniem. Gra już wcześniej stała się najbardziej wyczekiwanym tytułem na Steam, wyprzedzając nawet Hollow Knight: Silksong na liście życzeń. Warto jednak dodać, że część osób dodała grę do listy, by uzyskać dostęp do InZOI: Creative Studio, narzędzia do tworzenia postaci.

InZOI wciąż znajduje się we wczesnym dostępie i pozostanie w nim przez jakiś czas. Twórcy ujawnili plan rozwoju gry, który przewiduje darmowe DLC w nadchodzących miesiącach. W sierpniu ma się pojawić pierwszy dodatek zatytułowany Kucingku Cat Island, dodający nową lokację inspirowaną Azją Południowo-Wschodnią. Kolejna aktualizacja ma się pojawić na przełomie sierpnia i września, a jej zadaniem jest wprowadzenie dodatkowych funkcji dla graczy.

Gra obecnie kosztuje na Steam 149 złotych. Jeśli macie ochotę przetestować tę intrygującą produkcję, to odsyłam was na stronę gry na platformie Valve.