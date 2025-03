Graliśmy w inZOI. Symulator życia pełen potencjału, który nie zawsze wykorzystuje

Twórcy inZOI powiedzieli jakiś czas temu, że nie zamierzają konkurować z The Sims. Nie sposób jednak zasiąść do rozgrywki przy produkcji Krafton i całkowicie odsunąć na bok skojarzenia z serią od Maxis. W końcu jest to pierwszy tak złożony symulator życia, który ma szansę stać się co najmniej ciekawą alternatywą dla miłośników gatunku. Jest jednak od The Sims o wiele bardziej realistyczny, głęboki, wielowarstwowy, ale też miejscami nieintuicyjny, a nawet irytujący. Zacznijmy jednak od początku – narodzin Zois w kreatorze postaci.

Narodziny Zois w kreatorze postaci

Żeby zagrać, musimy przecież stworzyć swoich podopiecznych, a zadanie to nie należy do (przynajmniej w moim przypadku) najszybszych do zrealizowania. Mnogość suwaków, dodatków i możliwości, jakie oferuje to narzędzie w inZOI, pozwala naprawdę szczegółowo odwzorować na ekranie nasze wyobrażenie o twarzach i ciałach bohaterów, których życiem chcemy pokierować. A to tylko początek zabawy – później, przy stylizacjach, również można przepaść. Zaczynając od wyboru dowolnego koloru na ubraniu, poprzez generowanie tekstur AI na tkaninach, aż po tworzenie własnych elementów garderoby… Kreator postaci potrafi pochłonąć, szczególnie gdy chcemy stworzyć kilkuosobową rodzinę. Mamy też możliwość dopasowania konkretnych ubrań do rozmaitych okazji, zatem wybierzemy stylówkę sportową, na lato czy do szkoły. Warto wspomnieć też o możliwości przechwytywania twarzy, jednak ze względu na brak telefonu z iOS nie miałam szansy sprawdzić tej opcji.

Kolejnym dodatkiem są cechy, które możemy nadać swoim Zois, a także opcjonalne „Upragnione życie”, czyli swego rodzaju ukierunkowanie postaci na konkretną ścieżkę egzystencjalną. Dla przykładu: wybrany Zoi jest oddanym przyjacielem, ważne są dla niego relacje i ceni sobie stabilność? Pasującym marzeniem może być „Życie dla rodziny”, gdzie będzie się spełniać, dbając o ognisko domowe. Możemy oczywiście tworzyć dowolne kombinacje i samemu przekonać się, jak wpływa to na rzeczywistą rozgrywkę.

Jeśli graliście wcześniej w The Sims 4, bez wątpienia pamiętacie, że relacje między członkami rodziny mogą być dość precyzyjnie ustalone. W inZOI wybór jest nieco bardziej ograniczony: możemy być współlokatorem, małżonkiem bądź rodzicem dla drugiej postaci. Co ciekawe, nie znalazłam opcji dla ewentualnego rodzeństwa pomiędzy dorosłymi. Pomiędzy dziećmi możliwość ta pojawia się wtedy, gdy stworzymy drugą latorośl. Ponadto, jeśli chodzi o potomstwo, niestety nie wymieszamy genów. Warto jednak nadmienić, że mówimy o grze, która zmierza do wczesnego dostępu, zatem przed premierą pełnej wersji może jeszcze wiele się zmienić.

Wszystko pięknie, ale sterowanie...

Gdy już uda się stworzyć rodzinę, pora na przeprowadzkę do idealnego lokum. Early Access oferuje nam dwa miasta (trzecie w drodze): Dowon i Bliss Bay. Pierwsze z nich to koreańska metropolia z czterema porami roku, natomiast drugie to słoneczna, nadmorska miejscowość w amerykańskim stylu. Lokalizacje te oczywiście różnią się od siebie pod względem dostępnych restauracji, mieszkań czy szeroko rozumianych krajobrazów, ale co ciekawe, gracz również może wpłynąć na wygląd miast. Element ten jest niewątpliwie interesujący, jednak chciałabym zobaczyć w przyszłości jego bardziej rozbudowaną wersję. Obecnie możemy dodać raptem kilka obiektów, zmienić natężenie występowania zwierząt, miejscową roślinność czy wyświetlane reklamy oraz zdecydować o poziomie zabrudzenia lokacji. Nie sposób jednak odmówić twórcom, że takie rozwiązanie pozwala jeszcze bardziej spersonalizować doświadczenie i choć częściowo wykreować rzeczywistość, w której przyjdzie funkcjonować naszym Zois.

Kiedy wybraliśmy działkę lub mieszkanie, możemy oddać się aktywności, którą osobiście najbardziej uwielbiam. Niestety, w momencie wskoczenia do świata spotkałam się z pierwszym przeciwnikiem, z którym walczę do teraz. Sterowanie w inZOI będzie oczywiście kwestią indywidualną i niektórzy mogą od razu wyczuć jak poruszać kamerą, ja jednak mam z tym niemały problem – nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jest nieintuicyjne i niejednokrotnie zakręciłam się, wykonując myszką wyuczone przy innych grach ruchy. Mam nadzieję, że pojawi się możliwość wyboru alternatywnego sterowania, ale obecnie muszę działać z tym, co przygotowali deweloperzy.

Samo sterowanie kamerą może nie byłoby nawet tak dużym problemem, gdyby nie fakt, że malowanie ścian czy kolorowanie obiektów to dla mnie dodatkowe, spore wyzwanie. Tak kochany przeze mnie element tworzenia otoczenia dla moich podopiecznych w inZOI sprawia, że wolę postawić na gotowe rozwiązania, zamiast użerać się z zupełnie dla mnie dziwacznym sposobem nadawania tekstury i kolorów meblom czy pokrywania farbą ścian. Istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że jest to kwestia przyzwyczajeń, jednak wolałabym mieć wybór (jak na przykład w przypadku koloru włosów) kilku opcji, które ułatwiłyby nieco proces dekorowania wnętrz. Gdyby nie prawie 20-letnie doświadczenie przy The Sims, naprawdę zwątpiłabym w swoje umiejętności.

W przeciwieństwie do wspomnianej serii inZOI nie pozwala po prostu wybrać danego mebla w konkretnym kolorze czy pomalować ścian za pociągnięciem kursora. Zaznaczamy obiekt, wybieramy teksturę, kolor i wprawdzie umożliwia to bardzo szczegółowe zaprojektowanie przestrzeni, ale bywało po prostu irytujące. Nieraz „gubiłam” wybrany odcień, gdy już znalazłam idealny, później nie umiałam go przenieść na resztę ścian, a gdy w końcu opanowałam jako tako ten proces, stwierdziłam, że jest to w obecnej formie zbyt nieintuicyjne, by poświęcać temu tyle czasu. Na plus jest jednak zdecydowanie możliwość tworzenia niestandardowych mebli.

Muszę też przyznać, że przygotowane przez twórców, gotowe domy, są naprawdę ładne i nowoczesne, choć dla niektórych mogą być trochę bez duszy. Nie jest dla mnie większym problemem wprowadzenie się do takich przestrzeni, jednak rzecz w tym, że ucieka mi w ten sposób tak uwielbiana przeze mnie możliwość architektonicznego wyżycia się. Szczególnie że inZOI prezentuje się świetnie pod względem grafiki.

Życie Zois płynie swoim tempem

Gdy trafiamy już do świata gry i spoglądamy na interfejs użytkownika, nie jest to nic, z czym nie poradzi sobie nawet stawiający pierwsze kroki przy symulatorach gracz. Mamy menu potrzeb (które można ustawić w dowolnym miejscu ekranu), kolejkę działań, panel do sterowania czasem – wszystko to wykonane w minimalistycznym, nienarzucającym się stylu, dającym poczucie przejrzystości. Przy okazji warto nadmienić, że mamy sporo opcji przyspieszania rozgrywki – od x1.0 do x10.0. Dodatkowo, między północą a szóstą rano, możemy rozwinąć skrzydła aż do x30.0. Niestety, najszybszy wariant nie działa w momencie, gdy Zoi przebywa w pracy, co skazało mnie przy jednoosobowej rodzinie na dość długie oczekiwanie na powrót podopiecznego. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby ustawić długość dnia na realne 48 lub 96 minut, a nawet 24 godziny.