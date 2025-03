Darmowe demo inZOI pozwala przetestować budowanie i kreator postaci

Już niebawem symulator życia zadebiutuje we wczesnym dostępie.

InZOI – tryb budowania i kreator postaci do sprawdzenia za darmo

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem platformy Steam, zainteresowani mogą już korzystać z inZOI: Creative Studio, które pozwala przetestować personalizację postaci oraz rozgrywkę w trybie budowania. Aby uzyskać dostęp do klucza, należy połączyć swoją KRAFTON ID z kontem Twitch, dodać inZOI do listy życzeń na Steamie i obejrzeć transmisję z ustawioną kategorią inZOI przez co najmniej 15 minut.

Klucz można również uzyskać poprzez oglądanie streamu z inZOI na Steamie. Oglądanie live’a przez 30 minut lub więcej zaowocuje automatycznym dodaniem Creative Studio do biblioteki gracza. Od 23 do 27 marca inZOI: Creative Studio będzie dostępne dla wszystkich.