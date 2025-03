Krytyka graczy zadziałała. Twórcy inZOI wycofują się z kontrowersyjnej decyzji

Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na liczne obawy i protesty ze strony społeczności. Denuvo już od długiego czasu budzi kontrowersje wśród graczy. Często podnoszone są argumenty o potencjalnie negatywnym wpływie na wydajność gier na PC.

W ostatnim czasie zauważyliśmy rosnące zaniepokojenie związane z implementacją zabezpieczenia antypirackiego Denuvo w grze Inzoi. Chociaż chcieliśmy zareagować jak najszybciej, uznaliśmy również, że ważne jest podejście do tej kwestii z należytą starannością — konsultując się z zespołami z całego świata, aby podjąć przemyślaną i świadomą decyzję. Szczerze przepraszamy za opóźnienie w przekazaniu oficjalnej odpowiedzi.

Rozumiemy, że usunięcie Denuvo zwiększa ryzyko złamania zabezpieczeń gry i jej nielegalnego rozpowszechniania po premierze. Jednocześnie wierzymy, że daje to cenną możliwość: pozwala, by Inzoi stało się bardziej otwarte na modyfikacje — umożliwiając graczom kształtowanie nowych doświadczeń dla innych. Uważamy, że zapewnienie tej swobody już od samego początku przyczyni się do powstania innowacyjnych i długotrwałych form rozgrywki w społeczności.

Chcemy szczerze przeprosić za to, że nie dostosowaliśmy się lepiej do oczekiwań graczy w tej wrażliwej kwestii. Żałujemy niepokoju i zamieszania, jakie to wywołało wśród społeczności, i zobowiązujemy się do odbudowywania Waszego zaufania, kontynuując prace nad jak najlepszym doświadczeniem. – przekazał Hyungjun Kim za pośrednictwem Discorda.