Intensywna walka z bossem na gameplayu z The First Berserker: Khazan. Premiera RPG w przyszłym roku

Jakiś czas temu mieliśmy okazję rzucić okiem na kolejny zwiastun The First Berserker: Khazan . Tymczasem w Korei Południowej wystartował G-STAR 2024, w trakcie którego zaprezentowano fragment rozgrywki z nadchodzącej gry RPG. Możemy rzucić okiem na intensywną walkę z bossem – Volbaino.

The First Berserker: Khazan na nowym gameplayu. Walka z bossem Volbaino

Jak zauważył portal GamingBolt, podczas tegorocznego G-STAR ukazał się nowy gameplay z The First Berserker: Khazan. Choć część ujęć mogliśmy już zobaczyć wcześniej, teraz otrzymaliśmy ponad 5-minutowy materiał poświęcony walce z bossem Volbaino. Pełen gameplay udostępniony przez Nexon znajduje się na dole wiadomości.

Przy okazji warto dodać, że na jednym z wcześniej udostępnionych materiałów zobaczyliśmy innego bossa z The First Berserker: Khazan, Vipera. Sama gra to RPG akcji z dynamicznym systemem walki, przenosząca nas do uniwersum znanego z Dungeon & Fighter. Gracze wcielają się w tytułowego bohatera, Khazana, który został wygnany poza granice imperium po fałszywym oskarżeniu o zdradę.