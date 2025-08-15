Black Myth: Wukong może otrzymać DLC. Zapowiedź podczas Gamescom?

Twórcy Black Myth: Wukong potwierdzili udział w tegorocznej ceremonii Opening Night Live na Gamescom, która odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 20:00. W społeczności graczy natychmiast pojawiły się spekulacje, że zaprezentowany zostanie pierwszy duży dodatek do gry. Wydarzenie zbiegłoby się niemal idealnie z rocznicą premiery produkcji.

Black Myth: Wukong – tajemnicza zapowiedź z datą w tle

We wpisie na mediach społecznościowych deweloperzy zamieścili ilustrację z potworami, kaligrafią i fantastycznymi motywami. Jeden z fanów przetłumaczył widoczny tekst, który brzmiał: „To, co niezwykłe, jest zwyczajne w tym świecie; ‘bogowie i demony’ często noszą godne szaty”. Na grafice znalazła się także data 20 sierpnia 2025 roku – dzień po pokazie, co nasiliło przekonanie o możliwości natychmiastowego udostępnienia DLC.