Black Myth: Wukong może otrzymać DLC. Zapowiedź podczas Gamescom?

Mikołaj Berlik
2025/08/15 14:00
Game Science szykuje prezentację na Opening Night Live, a fani spodziewają się dużego dodatku.

Twórcy Black Myth: Wukong potwierdzili udział w tegorocznej ceremonii Opening Night Live na Gamescom, która odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 20:00. W społeczności graczy natychmiast pojawiły się spekulacje, że zaprezentowany zostanie pierwszy duży dodatek do gry. Wydarzenie zbiegłoby się niemal idealnie z rocznicą premiery produkcji.

Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong – tajemnicza zapowiedź z datą w tle

We wpisie na mediach społecznościowych deweloperzy zamieścili ilustrację z potworami, kaligrafią i fantastycznymi motywami. Jeden z fanów przetłumaczył widoczny tekst, który brzmiał: „To, co niezwykłe, jest zwyczajne w tym świecie; ‘bogowie i demony’ często noszą godne szaty”. Na grafice znalazła się także data 20 sierpnia 2025 roku – dzień po pokazie, co nasiliło przekonanie o możliwości natychmiastowego udostępnienia DLC.

Szczególnie intrygująca jest wizja tzw. shadowdropu, czyli premiery dodatku tuż po ogłoszeniu. Fani wierzą, że Game Science może zdecydować się na taki ruch, aby zaskoczyć społeczność i podtrzymać zainteresowanie tytułem niemal rok po premierze.

Black Myth: Wukong zadebiutowało w sierpniu 2024 roku, stając się jednym z najgłośniejszych przedstawicieli gatunku Soulslike. Produkcja dostępna jest na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S, a 20 sierpnia trafi także na Xboxa.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-myth-wukong-dlc-could-be-revealed-gamescom/

Mikołaj Berlik
