Zobaczyliśmy kolejnego bossa z nowej gry z uniwersum Dungeon & Fighter

Studio odpowiedzialne za The First Berserker: Khazan udostępniło nowy zwiastun gry, który został poświęcony jednemu z bossów - Viperowi. Na nagraniu widzimy czym charakteryzuje się przeciwnik oraz oglądamy kilka fabularnych scenek z nim związanych. Twórcy przypominają również, że w niedalekiej przyszłości odbędą się testy wersji beta gry.

The First Berserker: Khazan - zobaczyliśmy nowego bossa

The First Berserker: Khazan to nowy RPG akcji osadzony w świecie Dungeon & Fighter. Wcielimy się w tytułowego Khazana, byłego generała, który w przeszłości zapobiegł upadkowi Imperium Pell Los. Nie otrzymał on za to pochwały, a wręcz przeciwnie - został oskarżony o zdradę stanu, a następnie wygnany. Naszym zadaniem jest zemszczenie się na odpowiedzialnych za tą sytuację.