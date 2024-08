The First Berserker: Khazan z mrocznym zwiastunem. Zapowiedziano techniczne beta testy gry

To jednak nie koniec wieści od Neople Games. Jak zapowiedziano za pośrednictwem platformy Steam, w dniach od 11 do 20 października 2024 roku przeprowadzane będą techniczne, zamknięte beta testy gry na PlayStation 5 i Xbox Series X. Twórcy zaznaczyli, że Xbox Series S nie będzie obsługiwany podczas testów, „aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia”. Więcej informacji związanych z testami znajdziecie w tym miejscu.

The First Berserker: Khazan to hardkorowa fabularna gra akcji. Gracz wciela się w Khazana, wielkiego generała Imperium Pell Los, który pokonał śmierć i wyrusza, aby ujawnić wydarzenia, które doprowadziły do jego upadku i dokonać zemsty na swoich wrogach. – głosi opis gry.