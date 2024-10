The First Berserker: Khazan na kolejnym zwiastunie. Nowy RPG zadebiutuje na początku 2025 roku

Twórcy The First Berserker: Khazan postanowili przypomnieć fanom o grze udostępniając nowy zwiastun produkcji. O projekcie usłyszeliśmy m.in. na ostatnim gamescomie, a na najnowszym filmie pokazano nowe ujęcia fabularne wraz z postaciami z gry. Jak już wiemy, tytuł ma się pojawić na PC oraz konsolach najnowszej generacji na początku przyszłego roku.

The First Berserker: Khazan - opis gry

The First Berserker: Khazan to RPG akcji z dynamicznym systemem walki. W grze przenosimy się do uniwersum znanego z serii gier Dungeon & Fighter. Wcielamy się w tytułowego bohatera, który został niesłusznie wygnany po uratowaniu Pell Los przed upadkiem. Celem postaci będzie zemszczenie się na ludziach odpowiedzialnych za sytuację.