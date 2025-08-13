Polska odpowiedź na serię Heroes of Might & Magic z nowościami. Ta mechanika zrewolucjonizuje gatunek

Studio Destructive Creations przedstawiło szczegóły tytułowych burz, które będzie można wykorzystać podczas starć z przeciwnikami.

Chcieliśmy pchnąć taktyczną walkę o krok dalej. Dlatego do każdej bitwy dodaliśmy trzeciego gracza: burze. Tak, dobrze czytacie – przyznali twórcy.

Zapowiedziana w marcu bieżącego roku polska gra Stormbinders, będąca odpowiedzią na nowe Heroes of Might & Magic, wprowadzi rewolucyjną mechanikę dla całego gatunku. Twórcy ogłosili system Stormbinding, w którym burze aktywnie ingerują w walkę i świat gry, zmieniając zasady starć oraz decyzje podejmowane na mapie kampanii. To nie kosmetyka, ale mechanika, która potrafi wywrócić przebieg meczu i tempo eksploracji.

W praktyce każda bitwa 1v1 rozpoczyna się z aktywną Globalną Burzą, która tworzy losowe strefy żywiołów na polu bitwy, jak trąby powietrzne, wiry ognia czy pola lodu. Sama burza rzuca też losowe zaklęcia zgodne z motywem żywiołu, na przykład zamiecie podczas Spirit Storm lub meteory w trakcie Firestorm. Część jednostek i czarów zyskuje premie lub kary, a gracze muszą na bieżąco modyfikować ustawienie i strategię.

System Stormbinding zmienia przepływ każdej rozgrywki. Nie dotyczy wyłącznie pola bitwy, ale przekształca zasady starć w całym świecie.

Burze wpływają również na mapę świata. W czasie sztormów niektóre rejony mogą stać się niedostępne lub bardziej niebezpieczne, mogą zakłócić łańcuchy zaopatrzenia i mobilność. Część frakcji rozkwita w określonych warunkach, na przykład Impy podczas Firestorm, inne stają się podatne na obrażenia, jak jednostki Empyrium w czasie Lightning Storm. Każdy ruch staje się więc kontekstowy: ryzykować starcie przy przewadze żywiołu przeciwnika czy poczekać, zmienić burzę i odwrócić losy potyczki.

Burze nie są tylko klimatem. Aktywnie wpływają na eksplorację, tempo i decyzje podejmowane na mapie.

Co ważne, gracze mogą własnoręcznie manipulować pogodą bitewną dzięki drzewku rozwoju Stormbinding. Najpierw odblokują zaklęcie Local Storm, które w małej skali wizualizuje działanie systemu. Od 6. tury można rozwijać zdolności, a w 14. turze na mapę spada losowa Globalna Burza, chyba że wcześniej zostanie wywołana przez gracza. W zależności od talentów i synergii zaklęć można przełączać typy burz, chwilowo przeobrażając środowisko i stawiając przed armią nowe wyzwania.