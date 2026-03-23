Informator traci status partnera PlayStation po ujawnieniu kulis upadku Bluepoint. Mimo to, nie żałuje tej decyzji

Sam zainteresowany nie wydaje się jednak zaskoczony ani skruszony. W swoim oświadczeniu podkreślił, że priorytetem było dla niego oddanie głosu pracownikom, którzy stracili zatrudnienie i zaufali mu, dzieląc się swoimi historiami. Co ciekawe, mimo „wyrzucenia za burtę”, informator deklaruje, że nadal pozostaje fanem platformy i zamierza wspierać markę jako konsument, w pełni akceptując konsekwencje swojej dziennikarskiej dociekliwości.

Po niedawnym zamknięciu studia Bluepoint Games, które zbadałem i opublikowałem, zostałem oficjalnie usunięty z listy „twórców PlayStation”. Jak już wspomniałem, przez prawie 3 lata korzystałem z wczesnych kodów recenzenckich, sprzętu, który mi przesłano, i innych form dostępu. Po tym, jak w tym tygodniu zwróciłem się do kogoś z prośbą o kod recenzencki, zostałem poinformowany o tej zmianie. I NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ.

Ujawniłem prawdę, którą przekazali mi ludzie, którzy stracili pracę, a oni zaufali mi, że podzielę się swoimi doświadczeniami, co zostało potwierdzone raportem Bloomberga. Uwielbiam PlayStation jako platformę i będę nadal grać na tej marce i ją wspierać. Wiedziałem o takiej możliwości, pisząc ten raport i w pełni to akceptuję. Chciałem się tylko podzielić aktualizacją i zapewnić, że nadal będę dokładał wszelkich starań, aby dostarczać Wam codzienne wiadomości i aktualności ze świata gier!