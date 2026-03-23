Informator traci status partnera PlayStation po ujawnieniu kulis upadku Bluepoint. Mimo to, nie żałuje tej decyzji

Afera wokół zamknięcia legendarnego studia Bluepoint Games przybiera na sile. Choć Sony stara się kontrolować narrację, jeden z kluczowych informatorów, który ujawnił niewygodne fakty, właśnie oficjalnie pożegnał się z przywilejami płynącymi ze współpracy z japońskim gigantem.
Kontrowersyjne kulisy upadku Bluepoint i zaskakujące konsekwencje
Znany informator DetectiveSeeds (wcześniej GreenZoneBits) został oficjalnie usunięty z programu partnerskiego Sony. To bezpośrednia reakcja korporacji na jego raport dotyczący zamknięcia twórców remake'u Demon’s Souls, którego wiarygodność potwierdził niedawno sam Jason Schreier. Decyzja Sony oznacza, że stracił on dostęp do wczesnych kopii recenzenckich gier oraz darmowego sprzętu z katalogu PlayStation.
Sam zainteresowany nie wydaje się jednak zaskoczony ani skruszony. W swoim oświadczeniu podkreślił, że priorytetem było dla niego oddanie głosu pracownikom, którzy stracili zatrudnienie i zaufali mu, dzieląc się swoimi historiami. Co ciekawe, mimo „wyrzucenia za burtę”, informator deklaruje, że nadal pozostaje fanem platformy i zamierza wspierać markę jako konsument, w pełni akceptując konsekwencje swojej dziennikarskiej dociekliwości.
Wczytywanie ramki mediów.
Po niedawnym zamknięciu studia Bluepoint Games, które zbadałem i opublikowałem, zostałem oficjalnie usunięty z listy „twórców PlayStation”. Jak już wspomniałem, przez prawie 3 lata korzystałem z wczesnych kodów recenzenckich, sprzętu, który mi przesłano, i innych form dostępu. Po tym, jak w tym tygodniu zwróciłem się do kogoś z prośbą o kod recenzencki, zostałem poinformowany o tej zmianie. I NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ.
Ujawniłem prawdę, którą przekazali mi ludzie, którzy stracili pracę, a oni zaufali mi, że podzielę się swoimi doświadczeniami, co zostało potwierdzone raportem Bloomberga. Uwielbiam PlayStation jako platformę i będę nadal grać na tej marce i ją wspierać. Wiedziałem o takiej możliwości, pisząc ten raport i w pełni to akceptuję. Chciałem się tylko podzielić aktualizacją i zapewnić, że nadal będę dokładał wszelkich starań, aby dostarczać Wam codzienne wiadomości i aktualności ze świata gier!
Warto przypomnieć, że Bluepoint Games zostało oficjalnie przejęte przez Sony w 2021 roku, a plotki o ich zamknięciu zaczęły krążyć na początku 2026 roku. Studio przed likwidacją pracowało nad swoim pierwszym, w pełni autorskim projektem, o którym szczegóły prawdopodobnie nigdy nie ujrzą światła dziennego w oficjalnej formie. DetectiveSeeds zapowiedział, że mimo utraty statusu partnera, nadal będzie dostarczał codzienne newsy ze świata gier, opierając się na własnych źródłach i zakupionych produktach.
