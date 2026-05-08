Pokaz Nacon miał przykryć większy kryzys. Pracownicy Kylotonn strajkują i mówią o katastrofalnych warunkach

Wczoraj mieliśmy okazję śledzić Nacon Connect 2026, które mimo licznych perturbacji wreszcie się odbyło. Nie oznacza to jednak spokoju dookoła francuskiego wydawcy.

Sytuacja wewnątrz firmy jest mocno napięta. Widać to również po ostatnich wydarzeniach w szeregach Kylotonn. Strajk w Kylotonn w obliczu potencjalnych zwolnień Kylotonn to powołane do życia jeszcze 2006 roku francuskie studio, kojarzone głównie z serią WRC. Ale nie tylko, bo ekipa z Paryża ma też na swoim koncie ostatnie odsłony cykli FlatOut oraz Test Drive. Teraz jednak miała ona stanąć u progu zwolnień. A przynajmniej o tym informuje powstały wewnątrz Kylotonn związek zawodowy. Według niego, pracownicy mieli 6 maja spotkać się z kierownictwem, ostatecznie jednak spotkanie to zostało opóźnione o tydzień, tj. do 13 maja. Jego tematem miały zaś rzekomo być masowe zwolnienia w paryskich szeregach. Dlaczego zatem wydawca rzekomo zwleka z tym komunikatem?

Kylotonn Union twierdzi, że jest to działanie skrajnie wyrachowane. Otóż Nacon rzekomo nie chciał, by negatywny wydźwięk sytuacji wpłynął na komunikację wokół Nacon Connect. Tym bardziej że ta i tak nie była najlepsza w związku z wcześniejszym przełożeniem wydarzenia w ostatniej chwili oraz informacjami o złożeniu przez wydawcę wniosku o upadłość. Jednocześnie związkowcy twierdzą, iż w Kylotonn od lat dochodziło do poważnych naruszeń praw pracowniczych. Sytuacja ta jest następstwem lat ostrzeżeń dotyczących kondycji finansowej firmy, narzucanego pracownikom i ich przedstawicielom braku demokracji, zdezorganizowanych produkcji prowadzonych przez osoby, które uważamy za niekompetentne, oraz katastrofalnych warunków pracy, które odbiły się na naszym zdrowiu – możemy wyczytać w komunikacie związku.

W efekcie ogłosili oni rozpoczęcie bezterminowego strajku, który potrwa co najmniej do 11 maja lub też do momentu spełnienia kilku postulatów. Jakich? Przede wszystkim chodzi o wycofanie się ze wszystkich zwolnień do momentu, aż powstanie plan gwarantujący, iż firma ma przyszłość. Dodatkowo pracownicy chcą też wznowienia prac nad nieogłoszonym dotychczas projektem, a nawet przedstawienia go wydawcom i innym interesantom. Domagają się oni dodatkowo większych praw i ochrony poprzez przyznanie statusu Inżynierów i Specjalistów. Kulą u nogi ma być też nawiązane w 2018 roku partnerstwo z Nacon. Z tego też powodu Kylotonn Union domaga się rewizji zapisów tej umowy.

