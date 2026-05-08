Dla jednych był Luke’em Skywalkerem, dla innych najlepszym Jokerem. Teraz Mark Hamill starł się z Białym Domem

Administracja Donalda Trumpa ostro odpowiedziała na wpis aktora.
Mark Hamill od dekad pozostaje jedną z najbardziej uwielbianych postaci popkultury. Dla wielu widzów na zawsze będzie przede wszystkim Luke’em Skywalkerem ze Star Wars, ale ogromna część fanów równie mocno ceni go za rolę Jokera w animacjach i grach osadzonych w uniwersum Batman. Teraz aktor znalazł się jednak w centrum politycznej burzy.
Mark Hamill kontra Biały Dom – starcie na słowa
Wszystko przez wpis opublikowany w mediach społecznościowych, w którym Hamill skrytykował Donald Trump. Na platformie Bluesky pojawiła się wygenerowana przez AI grafika przedstawiająca nagrobek prezydenta USA z datami „1946–2024” oraz podpisem „gdyby tylko”.
Hamill poszedł jednak o krok dalej i w kolejnym wpisie stwierdził, że Trump powinien „dożyć swojej nieuniknionej porażki”, zostać pociągnięty do odpowiedzialności za korupcję i skazany za „niezliczone zbrodnie”. Wpis bardzo szybko wywołał ogromne kontrowersje w amerykańskich mediach społecznościowych.
Powinien żyć wystarczająco długo (Trump - przyp. red.), by doświadczyć swojej nieuniknionej, druzgocącej porażki w wyborach uzupełniających, zostać pociągniętym do odpowiedzialności za swoją bezprecedensową korupcję, poddanym impeachmentowi, skazanym i upokorzonym za swoje niezliczone zbrodnie.
Na reakcję administracji Trumpa nie trzeba było długo czekać. Biały Dom nazwał aktora „chorym człowiekiem”, sugerując, że podobna retoryka może prowadzić do niebezpiecznej eskalacji politycznych emocji. Dyrektor ds. komunikacji Steven Cheung stwierdził również, że „radykalna lewica nie potrafi się powstrzymać”, a tego typu komentarze mają inspirować agresję wobec prezydenta USA.
Cała sytuacja szybko stała się kolejnym głośnym starciem Hollywood z Donaldem Trumpem. Konflikty amerykańskiego prezydenta z gwiazdami kina regularnie wracają do mediów już od kilku lat. W ostatnim czasie Trump publicznie spierał się między innymi z George Clooney oraz Robert De Niro, którzy również otwarcie krytykowali jego działania i wypowiedzi.
