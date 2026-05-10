Zaloguj się lub Zarejestruj

Eric Clapton został uderzony przedmiotem podczas koncertu. Zobaczcie nagranie z tego zajścia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/10 14:00
0
0

Ktoś rzucioł przedmiotem w Erica Claptona co doprowadziło do przedwczesnego zakończenia występu.

Eric Clapton niespodziewanie skrócił swój koncert w Madrycie po tym, jak został trafiony przedmiotem rzuconym przez kogoś z publiczności. Do incydentu doszło pod koniec występu w hali Movistar Arena.

Eric Clapton
Eric Clapton

Eric Clapton uderzony przedmiotem podczas koncertu

Legendarny gitarzysta i wokalista właśnie kończył koncert i przyjmował owacje od fanów, gdy w jego kierunku poleciał przedmiot przypominający płytę winylową. Rzucony obiekt trafił muzyka w klatkę piersiową. Choć Clapton nie wyglądał na poważnie poszkodowanego, całe zdarzenie wyraźnie wpłynęło na przebieg wieczoru. 81-letni artysta opuścił scenę chwilę po incydencie i nie wrócił już na planowany bis, którego oczekiwała publiczność zgromadzona na arenie. W tym miejscu możecie zobaczyć nagranie z tego zajścia (link do shorta na YouTube).

GramTV przedstawia:

Koncert w Madrycie był częścią europejskiej trasy koncertowej Erica Claptona. Jeszcze w tym roku muzyk ma rozpocząć serię występów w Stanach Zjednoczonych. Podczas amerykańskiej części tournee gościem specjalnym będzie Jimmie Vaughan. W skład zespołu towarzyszącego Claptonowi podczas nadchodzących koncertów wejdą także gitarzysta Doyle Bramhall II, perkusista Sonny Emory, klawiszowcy Chris Stainton i Tim Carmon, basista Nathan East oraz wokalistki wspierające Katie Kissoon i Sharon White.

Rzucanie przedmiotów na scenę podczas koncertów nie jest nowym zjawiskiem, jednak w ostatnich latach problem staje się coraz bardziej widoczny. W wielu przypadkach artyści byli trafiani telefonami, kubkami czy innymi obiektami rzucanymi przez fanów, a część muzyków odniosła nawet obrażenia. W przypadku Erica Claptona sytuacja zakończyła się bez poważniejszych konsekwencji zdrowotnych, jednak publiczność straciła możliwość zobaczenia finałowego bisu po koncercie pełnym największych przebojów brytyjskiej legendy bluesa i rocka.

Źródło:https://www.loudersound.com/bands-artists/eric-clapton-cuts-madrid-show-short-after-being-hit-by-object-thrown-from-crowd

Tagi:

Muzyka
muzyka
kontrowersje
koncert
skandal
koncerty
muzyka rockowa
gitarzysta
wokalista
muzyka bluesowa
Eric Clapton
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112