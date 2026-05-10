Eric Clapton został uderzony przedmiotem podczas koncertu. Zobaczcie nagranie z tego zajścia

Eric Clapton niespodziewanie skrócił swój koncert w Madrycie po tym, jak został trafiony przedmiotem rzuconym przez kogoś z publiczności. Do incydentu doszło pod koniec występu w hali Movistar Arena.

Eric Clapton uderzony przedmiotem podczas koncertu

Legendarny gitarzysta i wokalista właśnie kończył koncert i przyjmował owacje od fanów, gdy w jego kierunku poleciał przedmiot przypominający płytę winylową. Rzucony obiekt trafił muzyka w klatkę piersiową. Choć Clapton nie wyglądał na poważnie poszkodowanego, całe zdarzenie wyraźnie wpłynęło na przebieg wieczoru. 81-letni artysta opuścił scenę chwilę po incydencie i nie wrócił już na planowany bis, którego oczekiwała publiczność zgromadzona na arenie. W tym miejscu możecie zobaczyć nagranie z tego zajścia (link do shorta na YouTube).