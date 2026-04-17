Odszedł aktor, którego gracze znali jako Zoltana z Wiedźmina

Zoltan Chivay to w serii gier Wiedźmin jeden z największych przyjaciół Geralta. W polskiej wersji językowej całej trylogii głosu tej postaci użyczał Paweł Szczesny.

Z kolei w wersji angielskiej w pierwszej części poczciwy krasnolud przemawiał głosem Petera Marinkera. Ale tylko w niej. Aktor, który podkładał głos Zoltanowi, zmarł w wieku 81 lat Następnie schedę przejął Alexander Morton. To jego głos słyszeli anglojęzyczni gracze zarówno w grze Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, jak i w Wiedźmin 3: Dziki Gon. Teraz jednak oficjalny profil serii od CD Projekt RED niespodziewanie ogłosił, że całe wiedźmińskie uniwersum pogrążyło się w żałobie, doznając potężnej straty. Otóż Szkocki aktor odszedł w wieku 81 lat.

We wpisie, który znalazł się w mediach społecznościowych serii Wiedźmin, wyczytamy: Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Alexandra Mortona, aktora, który użyczył głosu ukochanemu Zoltanowi Chivayowi w grach Wiedźmin 2: Zabójcy Królów oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi. Dziękujemy za tchnięcie życia w postać Zoltana. Kontynent już za Tobą tęskni. Wczytywanie ramki mediów.

Morton urodził się w 1945 roku i jako aktor wystąpił w wielu produkcjach kinowych i telewizyjnych. Między 2000 a 2006 rokiem grał m.in. w wyprodukowanym przez BBC Monarch of the Glen. Użyczał on swojego głosu również w wielu grach. Zaczęło się od Heavenly Sword z 2007 roku, potem zaś można go było usłyszeć m.in. w Age of Conan: Hyborian Series, Fable 2, Killzone 2 czy też LittleBigPlanet. Wielu graczy kojarzyć go będzie jednak głównie właśnie jako Zoltana. Trudno się zresztą dziwić, bo przecież zarówno w drugiej, jak i trzeciej części Wiedźmina krasnolud był istotną postacią, która towarzyszyła Geraltowi podczas najważniejszych wydarzeń. Na ten moment nie wiadomo, czy postać Chivaya pojawi się w nadchodzącym Wiedźmin 4. A więc i kto ewentualnie miałby w tej sytuacji ją dubbingować.

