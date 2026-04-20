Fan stworzył gotowy do wydania zestaw LEGO Wiedźmin. Czarodziejki kuszą w klockowej wersji

LEGO z Wiedźmina to jeden z tych pomysłów, który brzmi jak gotowy przepis na sukces.

Fani Wiedźmina znów pokazali swoją kreatywność. Tym razem zamiast modów powstało coś znacznie bardziej rzeczywistego. W sieci pojawiły się autorskie zestawy inspirowane wiedźmińskim światem, które przyciągają uwagę nie tylko skalą, ale też dopracowaniem detali. Wiedźmin 3 – powstały niezwykłe konstrukcje z klocków LEGO z bohaterami gry CD Ppojekt Red Użytkownik Reddita znany pod nickiem darkmatter280 zaprezentował własne konstrukcje z klocków LEGO, przedstawiające Triss Merigold oraz Yennefer z Vengerbergu. Nie są to klasyczne minifigurki, lecz znacznie większe, trójwymiarowe modele, które można ustawiać w różnych pozach. Każda z postaci otrzymała również charakterystyczne dodatki, które podkreślają ich osobowość. Yennefer operuje fioletową magią, natomiast Triss towarzyszy płonąca księga.

Projekty szybko zdobyły popularność wśród fanów, którzy nie kryją zachwytu nad ich wykonaniem. W komentarzach pojawiają się głosy, że takie zestawy powinny trafić do oficjalnej oferty. Nie brakuje też żartobliwych odniesień do relacji między bohaterami znanych z Wiedźmina 3, gdzie wybór między Triss a Yennefer był jednym z najczęściej dyskutowanych wątków.

Twórca nie poprzestał na dwóch postaciach. W jego dorobku znajdują się także modele Geralt z Rivii oraz Ciri, w tym różne warianty ich strojów. Co więcej, część konstrukcji została zaprojektowana tak, aby można było połączyć je w jedną scenę przypominającą dioramę. Osoby zainteresowane odtworzeniem projektów mogą skorzystać z instrukcji udostępnionych w serwisie Rebrickable. To baza twórczości fanowskiej, która pozwala nie tylko przejrzeć projekty, ale też zdobyć listę potrzebnych elementów. Warto dodać, że autor ma na koncie również wiele innych projektów inspirowanych grami. Wśród nich znajdują się postacie z takich marek jak BioShock, Hollow Knight, DOOM czy Mass Effect. To pokazuje, jak szerokie możliwości daje kreatywność fanów, szczególnie gdy oficjalne produkty nie nadążają za oczekiwaniami społeczności.

