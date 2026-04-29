Twórca The Blood of Dawnwalker mówi wprost. Takiej gry nie mógłby zrobić w CD Projekt RED

O The Blood of Dawnwalker wielokrotnie mówiono jako o grze twórców Wiedźmina 3: Dziki Gon. To nie dziwi, bo kilku ludzi, którzy wcześniej pracowali przy przygodach Geralta, tworzy obecnie pion kierowniczy Rebel Wolves. Tyczy się to też Konrada Tomaszkiewicza – reżysera zarówno Wiedźmina 3, jak i Cyberpunka 2077, obecnie pełniącego tę samą rolę w debiutanckiej produkcji swojego studia. Rzeczony Tomaszkiewicz miał okazję, by niedawno udzielić wywiadu serwisowi IGN, w którym poruszono kilka ciekawych kwestii. Jedną z nich były dość nietypowe pomysły, których nie obserwujemy raczej w tytułach AAA .

Dzięki temu mamy konkretniejszy pogląd na to, czym nadchodząca produkcja jest. Ale też czym nie jest .

Myślę, że nie mógłbym [ich zrealizować – przyp. red.]. Kiedy masz duże firmy z ugruntowanymi markami, bardzo trudno jest coś zmienić lub zrobić coś naprawdę innowacyjnego, ponieważ zawsze chodzi o to, by było to 'takie samo, ale nowe'. Wiesz już, że baza graczy chce niemal tego samego, tylko w nowym wydaniu, w przeciwieństwie do robienia czegoś naprawdę świeżego i innego.

Jak twierdził Tomaszkiewicz, niektóre z tych idei nie byłby np. możliwe do zrealizowania np. u RED-ów:

Jedną z takich mechanik jest czas. Fabularnie mamy 30 dni i nocy na to, by uratować przed wampirami rodzinę głównego bohatera, Coena. Czas będzie natomiast płynąć w momencie, gdy będziemy wykonywali zadania lub uczyli się nowych umiejętności. Dodatkowo produkcja nie ma standardowej struktury zadań i pozwala na całkowitą dowolność. W pewnym momencie, niczym w The Legend of Zelda, możemy nawet zignorować dalsze wykonywanie questów pobocznych i ruszyć od razu na spotkanie z głównym antagonistą The Blood of Dawnwalker. Jak się okazuje, ambicja, by tworzyć gry nieco inaczej niż ma to miejsce w mainstreamie, była jednym z celów, które przyświecały studiu.

Tomaszkiewicz chciał bowiem tworzyć w opozycji do gier “nowych, ale takich samych”:

Kiedy wydajesz jedną grę i odnosi ona sukces, ludzie chcą tego więcej, ale nie chcą, żebyś to zmieniał, ponieważ kochają ten konkretny pomysł. I oczywiście, gdy masz tych wszystkich udziałowców czy giełdę i tak dalej, pojawiają się potrzeby z tamtych stron i dość trudno jest zadowolić wszystkich.

The Blood of Dawnwalker ukaże się 3 września 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.