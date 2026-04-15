Autorzy fantasy mają dość ekranizacji. Krytykują brak wierności adaptacji swoich dzieł

Ciężko się dziwić, skoro przez ostatnie lata powstało sporo kiepskich ekranizacji popularnych powieści fantasy.

Coraz więcej znanych autorów i twórców fantasy otwarcie krytykuje ekranowe adaptacje swoich dzieł, zarzucając im odejście od materiału źródłowego. Od seriali po wielkie produkcje streamingowe oraz kinowe, napięcie między wizją twórców a decyzjami studiów wyraźnie rośnie, a dyskusja o wierności oryginałowi nabiera coraz większego rozpędu. Twórcy książek i gier w realiach fantasy coraz głośniej krytykują nieudane filmowe i serialowe adaptacje Studia takie jak Amazon niejednokrotnie znalazły się pod ostrzałem. Bestsellerowy autor Brandon Sanderson publicznie skrytykował adaptację Koła Czasu, wskazując na brak realnego wpływu na projekt, mimo formalnego zaangażowania. Równie mocno wybrzmiały słowa Davida Jaffe’a, twórcy serii God of War, który ostro ocenił pierwsze materiały z nadchodzącej adaptacji.

Miałem swoje problemy z tym serialem. Nie będę tęsknił za byciem w dużej mierze ignorowanym. Chcieli wykorzystać moje nazwisko dla wiarygodności. To była baza fanów, która zasługiwała na coś lepszego. To jest złe na tak wielu poziomach. Żadna z tych postaci nie wygląda interesująco ani atrakcyjnie. Gdyby to była wersja God of War w stylu Głupi i głupszy, właśnie tego można by się spodziewać. Amazon nie jest jednak jedynym studiem mierzącym się z krytyką. Autor Wiedźmina, Andrzej Sapkowski, wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie jest zadowolony z serialowej interpretacji Netfliksa. Nigdy mnie nie słuchali. Nie mogę pochwalić tego serialu, to byłoby nieprzyzwoite. Również George R.R. Martin, przez lata powściągliwy wobec zmian w Grze o tron, zdecydował się otwarcie skrytykować prequel Ród smoka za odejścia od książki Ogień i krew: W drugim sezonie zasadniczo przestano mnie słuchać. Przekazywałem uwagi i nic z nich nie wynikało.

Jednocześnie Martin potrafi docenić produkcje, które jego zdaniem zachowują odpowiednią równowagę między adaptacją a oryginałem: To tak wierna adaptacja, jakiej rozsądny człowiek mógłby oczekiwać. A wszyscy wiedzą, jak bardzo rozsądny jestem w tej kwestii. Podobne napięcia pojawiają się także przy innych projektach. Twórca The Last of Us, Neil Druckmann, po odejściu z roli współshowrunnera podkreślił znaczenie wierności materiałowi źródłowemu. Najlepszym sposobem, w jaki mogę się do tego przyczynić, jest dopilnowanie, aby trzeci sezon był tak głęboko wierny jak pierwszy. Uważam, że to złoty standard dla tego typu adaptacji. Nie brakuje jednak wyjątków. J.K. Rowling, jedna z najbardziej wpływowych autorek fantasy, pozytywnie ocenia nadchodzącą serialową adaptację Harry’ego Pottera: Jestem z tego bardzo zadowolona – przyznała autorka. Eksperci zwracają uwagę, że rosnąca otwartość twórców wynika z dwóch głównych czynników. Po pierwsze, media społecznościowe umożliwiają autorom bezpośredni kontakt z fanami i natychmiastowe wyrażanie opinii. Po drugie, zmienił się sam sposób tworzenia seriali. Platformy streamingowe produkują dziś setki tytułów rocznie, co pozwala na bardziej wierne i szczegółowe adaptacje, dostosowane do konkretnych grup odbiorców. Jednocześnie rosną oczekiwania fanów, którzy coraz częściej traktują kanon niemal jak świętość. W efekcie studia muszą balansować między masową atrakcyjnością a wiernością oryginałowi, a sami autorzy coraz częściej stają po stronie odbiorców.

