Ile Netflix wydał na stworzenie serialu Wiedźmin? Ogromna kwota, ale mniej niż kosztowały Pierścienie Władzy

W raporcie Forbesa niestety nie dowiemy się, ile Netflix przeznaczył na wyprodukowanie trzeciego sezonu, ale możemy się domyślać, że budżet mógł być nieco wyższy, niż drugiego sezonu. Nie znamy także budżetu filmu animowanego Wiedźmin: Zmora Wilka oraz nadchodzącego anime The Witcher: Sirens of the Deep i powstającego właśnie w RPA spin-offu o Szczurach.

Portal Redanian Intelligence bezpiecznie szacuje, że kwota wyprodukowania wszystkich tytułów z wiedźmińskiego świata od Netflixa może wynosić około pół miliarda dolarów. Kwota ta wzrośnie po premierze kolejnych filmów i seriali, w tym czwartego sezonu Wiedźmina.