Odejście Henry’ego Cavilla „nie będzie miało dużego wpływu na serial” – twierdzi aktorka z Wiedźmina

Mecia Simson nie uważa, aby odejście Cavilla było dużym problemem dla serialu Wiedźmin

Mecia Simson wciela się w Wiedźminie w czarodziejkę Francescę Findabair. W podcaście A Trip to the Movies with Alex Zane powiedziała, że nie sądzi, aby odejście Henry’ego Cavilla miało duży wpływ na kolejne sezony Wiedźmina. Aktorka wyznała, że jest zawiedziona, że nie będzie mogła dalej współpracować z tym aktorem, ale również ma zaufanie do Liama Hemswortha, że poradzi sobie w tej roli.

Byłam bardzo zszokowana, kiedy się o tym dowiedziałam, ponieważ pracowaliśmy z nim przez trzy sezony. Oczywiście jest to smutne, ponieważ to koniec pewnej ery. Ale w porządku. Myślę, że to, co będzie dalej… będą bardzo ekscytujące rzeczy, które się wydarzą. Uważam, że serial nadal będzie świetny i jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy okazję z nim pracować przez cały ten czas. Oczywiście to smutne, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie będzie miało to dużego wpływu na serial. Serial jest tak duży i zawiera tak wiele elementów, że… czuję, że wszystko będzie dobrze. To będzie miły okres przejściowy i myślę, że [Hemsworth] wykona niesamowitą robotę.

Niedawno do sieci trafiło nowe zdjęcie z trzeciego sezonu Wiedźmina, na którym mogliśmy zobaczyć Geralta w nowym stroju. O swojej roli opowiedział również Henry Cavill, który przyznał, że wydarzenia z drugiego sezonu mocno zmieniły wiedźmina, który w przypadku Ciri, nie może dalej pozostać neutralny wobec świata.