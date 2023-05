Jak zmieni się Geralt w trzecim sezonie Wiedźmina? Zdjęcie pokazuje nowy strój łowcy potworów

O Geralcie w trzecim sezonie opowiedział sam Henry Cavill, który przyznał, że w jego postaci zaszło wiele zmian. Wiedźmin w obliczu zagrożeń czyhających na Ciri musi przestać być neutralny.

Geralt był bardzo nonszalancki, jeśli chodzi o zagrożenia wojny, głodu i końca świata. On mówi: „Spójrz. Byłem tam, zrobiłem to. To nie koniec świata. To po prostu kolejna walka. [Ale stawka się zmieniła] bo wszyscy uganiają się za Ciri. To zmienia całe jego spojrzenie na te sprawy.