The Witcher: Sirens of the Deep nadchodzi. Ulubienica fanów pojawi się w produkcji Netflixa

Kolejny animowany film ze świata Wiedźmina został ogłoszony jeszcze we wrześniu 2021 roku. Od tego czasu Netflix nie ujawnił żadnych informacji, chociaż może to się zmienić na tegorocznej edycji Tudum. Wiemy za to, że oprócz czwartego sezonu Wiedźmina, powstaje również aktorski spin-off o Szczurach, w którym zagra Dolph Lundgren. Teraz serwis Redanian Intelligence przedstawił pierwsze informacje o zapowiedzianym przed dwoma laty anime.

Gwint/CD Projekt RED

The Witcher: Sirens of the Deep to nowy film animowany od Netflixa

Najnowsza animowana produkcja z uniwersum Wiedźmina od Studia Mir będzie zatytułowana The Witcher: Sirens of the Deep. Jedną z głównych bohaterek będzie doskonale znana fanom książek Andrzeja Sapkowskiego Essi Daven. Postać trubadurki pojawiła się w jednym z opowiadań, jako przyjaciółka Jaskra, która nieszczęśliwie zakochała się w Geralcie. Jej krótka historia nie była obecna w serialowym Wiedźminie, ale zmieni się to w animowanej produkcji.