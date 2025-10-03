Ile? Liczba zabitych przez graczy zombie w Dying Light: The Beast oszałamia

Niedawno informowaliśmy o pierwszej poprawce do Dying Light: The Beast, która miała naprawić początkowe problemy w grze. Aktualizacja miała m.in. pomóc w uciekaniu przed zombie. Ale okazuje się, że gracze nie mają też najmniejszych problemów w zabijaniu nieumarłych.

Gracze Dying Light: The Beast zabili już 2,2 miliarda zombie

Techland pochwalił się imponującymi statystykami z pierwszych 12 dni obecności tytułu na rynku. Według oficjalnych danych, gracze zdążyli usunąć aż 2,28 miliarda zombie w otwartym świecie Castor Woods. Na czele stawki znajdują się zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, tuż za nimi – ku zaskoczeniu wielu – gracze z Chin. Nieumarli jednak nie pozostają bezbronni: 168 933 graczy padło ofiarą ataków zombie.