Ile? Liczba zabitych przez graczy zombie w Dying Light: The Beast oszałamia

Jakub Piwoński
2025/10/03 15:10
Techland pochwalił się imponującymi statystykami.

Niedawno informowaliśmy o pierwszej poprawce do Dying Light: The Beast, która miała naprawić początkowe problemy w grze. Aktualizacja miała m.in. pomóc w uciekaniu przed zombie. Ale okazuje się, że gracze nie mają też najmniejszych problemów w zabijaniu nieumarłych.

Dying Light: The Beast
Gracze Dying Light: The Beast zabili już 2,2 miliarda zombie

Techland pochwalił się imponującymi statystykami z pierwszych 12 dni obecności tytułu na rynku. Według oficjalnych danych, gracze zdążyli usunąć aż 2,28 miliarda zombie w otwartym świecie Castor Woods. Na czele stawki znajdują się zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, tuż za nimi – ku zaskoczeniu wielu – gracze z Chin. Nieumarli jednak nie pozostają bezbronni: 168 933 graczy padło ofiarą ataków zombie.

Ogólne statystyki robią wrażenie. Łączny czas spędzony przez graczy w grze to 25,6 miliona godzin, w tym:

  • 19,6 miliona kilometrów przejechanych samochodem,
  • 334,7 miliona pokonanych zombie,
  • 1,2 miliona zabitych „Niestabilnych” wrogów,
  • 23,6 miliona rzuconych koktajli Mołotowa,
  • 176,7 miliona kopnięć z wyskoku,
  • 77,1 miliona użytych broni.

Dying Light: The Beast zadebiutowało w połowie września i spotkało się z ciepłym przyjęciem zarówno graczy, jak i krytyków. W recenzjach podkreślano dynamiczny parkour, brutalny system walki i świetnie zaprojektowany otwarty świat. Choć gra jest stosunkowo krótka, trwa około 20 godzin, to ukończenie wszystkich osiągnięć i zawartości pobocznej może zająć nawet 50 godzin.

Źródło:https://insider-gaming.com/dying-light-the-beast-players-billions-of-zombies/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


