Zaloguj się lub Zarejestruj

Ile czasu zajmie ukończenie Dying Light: The Beast? Techland potwierdza długość rozgrywki

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 13:30
0
0

Premiera nadciąga wielkimi krokami.

Premiera Dying Light: The Beast zbliża się wielkimi krokami. Ostatnio informowaliśmy o nocnym system, który ma dorównać legendzie pierwszej części gry. Fani zastanawiający się ile czasu pochłonie najnowsza propozycja od Techlandu, otrzymali teraz wieści dotyczące długości rozgrywki oraz pełnego ukończenia tytułu.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast – znamy długość rozgrywki. Ile godzin zajmie ukończenie gry?

Techland potwierdził (via Insider Gaming), że ukończenie głównego wątku fabularnego w Dying Light: The Beast zajmie graczom około 20 godzin. Ta informacja została wcześniej przekazana serwisowi GamesRadar. Pierwotnie projektowany jako DLC, The Beast znacząco rozszerzył swój zakres, przekształcając się w pełnoprawną, samodzielną grę.

Dla tych, którzy dążą do stuprocentowego ukończenia Dying Light: The Beast, rozgrywka powinna objąć dodatkowe 20 do 30 godzin rozgrywki, co należy doliczyć do czasu poświęconego na główny wątek. Jak zaznaczył dyrektor serii, Tymon Smektała, wszelkie „dodatkowe treści” zapewnią co najmniej kolejne kilkadziesiąt godzin zabawy.

GramTV przedstawia:

Te szacunki plasują The Beast na zbliżonym poziomie do oryginalnej gry Dying Light. Według danych z howlongtobeat pierwsza część serii, dla graczy koncentrujących się na głównej fabule i zadaniach pobocznych, średnio wymagała 36 godzin. Natomiast pełne ukończenie oryginału to już około 64 godzin.

Gra ma trafić na PC, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Xboxy Series X/S i Xbox One. Przypomnijmy, że Dying Light: The Beast zadebiutuje na rynku już 19 września 2025 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/dying-light-the-beast-how-long-to-beat-game-length/

Tagi:

News
Techland
Dying Light
długość rozgrywki
czas gry
zombie
długość gry
czas rozgrywki
parkour
Dying Light: The Beast
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112