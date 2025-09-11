Ile czasu zajmie ukończenie Dying Light: The Beast? Techland potwierdza długość rozgrywki

Premiera Dying Light: The Beast zbliża się wielkimi krokami. Ostatnio informowaliśmy o nocnym system, który ma dorównać legendzie pierwszej części gry. Fani zastanawiający się ile czasu pochłonie najnowsza propozycja od Techlandu, otrzymali teraz wieści dotyczące długości rozgrywki oraz pełnego ukończenia tytułu.

Dying Light: The Beast – znamy długość rozgrywki. Ile godzin zajmie ukończenie gry?

Techland potwierdził (via Insider Gaming), że ukończenie głównego wątku fabularnego w Dying Light: The Beast zajmie graczom około 20 godzin. Ta informacja została wcześniej przekazana serwisowi GamesRadar. Pierwotnie projektowany jako DLC, The Beast znacząco rozszerzył swój zakres, przekształcając się w pełnoprawną, samodzielną grę.