Ile czasu zajmie ukończenie Dying Light: The Beast? Techland potwierdza długość rozgrywki

Dying Light: The Beast – znamy długość rozgrywki. Ile godzin zajmie ukończenie gry?
Techland potwierdził (via Insider Gaming), że ukończenie głównego wątku fabularnego w Dying Light: The Beast zajmie graczom około 20 godzin. Ta informacja została wcześniej przekazana serwisowi GamesRadar. Pierwotnie projektowany jako DLC, The Beast znacząco rozszerzył swój zakres, przekształcając się w pełnoprawną, samodzielną grę.
Dla tych, którzy dążą do stuprocentowego ukończenia Dying Light: The Beast, rozgrywka powinna objąć dodatkowe 20 do 30 godzin rozgrywki, co należy doliczyć do czasu poświęconego na główny wątek. Jak zaznaczył dyrektor serii, Tymon Smektała, wszelkie „dodatkowe treści” zapewnią co najmniej kolejne kilkadziesiąt godzin zabawy.
GramTV przedstawia:
Te szacunki plasują The Beast na zbliżonym poziomie do oryginalnej gry Dying Light. Według danych z howlongtobeat pierwsza część serii, dla graczy koncentrujących się na głównej fabule i zadaniach pobocznych, średnio wymagała 36 godzin. Natomiast pełne ukończenie oryginału to już około 64 godzin.
Gra ma trafić na PC, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Xboxy Series X/S i Xbox One. Przypomnijmy, że Dying Light: The Beast zadebiutuje na rynku już 19 września 2025 roku.
