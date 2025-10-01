Dzięki tej zmianie w Dying Light: The Beast gracze będą mogli łatwiej uciec przed zombie

To jedna z głośniejszych premier ostatnich tygodni. Techland udostępnił nową aktualizację Hotfix 1.2.3 do Dying Light: The Beast. Patch wprowadza szereg poprawek, ale najważniejszą zmianą jest zmodyfikowanie mechaniki chwytania przez zombie, które według graczy było dotąd jedną z najbardziej frustrujących elementów rozgrywki.

Dying Light: The Beast z poprawką Hotfix 1.2.3

Od premiery gry 18 września twórcy regularnie wypuszczają aktualizacje, aby poprawić balans i stabilność. Najnowszy hotfix sprawia, że chwyty wykonywane przez Bitersów są teraz mniej natarczywe i bardziej sprawiedliwe, co powinno znacząco zwiększyć komfort rozgrywki. To jednak nie jedyna nowość. Patch naprawia m.in.: