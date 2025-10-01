Zaloguj się lub Zarejestruj

Dzięki tej zmianie w Dying Light: The Beast gracze będą mogli łatwiej uciec przed zombie

Jakub Piwoński
2025/10/01 10:30
Gracze narzekali, Techland reaguje.

To jedna z głośniejszych premier ostatnich tygodni. Techland udostępnił nową aktualizację Hotfix 1.2.3 do Dying Light: The Beast. Patch wprowadza szereg poprawek, ale najważniejszą zmianą jest zmodyfikowanie mechaniki chwytania przez zombie, które według graczy było dotąd jedną z najbardziej frustrujących elementów rozgrywki.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast z poprawką Hotfix 1.2.3

Od premiery gry 18 września twórcy regularnie wypuszczają aktualizacje, aby poprawić balans i stabilność. Najnowszy hotfix sprawia, że chwyty wykonywane przez Bitersów są teraz mniej natarczywe i bardziej sprawiedliwe, co powinno znacząco zwiększyć komfort rozgrywki. To jednak nie jedyna nowość. Patch naprawia m.in.:

Stabilność i grafika

  • poprawki crashy i ogólnej stabilności,
  • rozwiązanie problemów z wyostrzaniem obrazu przy włączonym DLSS,
  • redukcja okazjonalnych przycięć przy aktywnym Frame Generation,
  • poprawki błędów HDR na PS5.

GramTV przedstawia:

Rozgrywka

  • zmodyfikowano chwytanie przez Bitersów, aby było mniej frustrujące i bardziej sprawiedliwe,
  • usprawniono trasy patrolowe Krzykaczy w Strefach Mroku.
  • Zadania i progresja
  • usunięto błąd blokujący postęp po otrzymaniu zmodyfikowanej broni w samouczku,
  • naprawiono problem z drzwiami i oknami w Kopalni oraz Safe Spotach, które mogły uniemożliwiać ukończenie zadań.

UI i konsole

  • dodano brakujący przycisk „Dołącz do społeczności” na konsolach.

Mimo że Dying Light: The Beast spotkało się z ciepłym przyjęciem, twórcy nadal pracują nad jego udoskonaleniem. Techland podkreśla, że słucha opinii społeczności – a poprawki takie jak ta, zmniejszająca frustrację związaną z atakami zombie, pokazują, że studio na bieżąco reaguje na najczęściej zgłaszane uwagi. Dajcie znać, czy odczuliście efekt wprowadzonych zmian.

Źródło:https://gamerant.com/dying-light-the-beast-hotfix-123-patch-notes-september-30/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


