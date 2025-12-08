Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten horror w stylu Blair Witch zadebiutował z błędami, ale i tak sprzedał się w ogromnej liczbie egzemplarzy

Jakub Piwoński
2025/12/08 07:30
0
0

Taki trochę paradoks – oceny na Steam nie muszą wskazywać, że gra będzie klapą.

Premiera kooperacyjnego horroru Don’t Scream Together od Digital Cybercherries okazała się prawdziwą katastrofą. Produkcja inspirowana klimatem Blair Witch, w której nawet ciche jęknięcie resetuje rozgrywkę, zebrała na początku lawinę negatywnych recenzji. Winowajcą okazał się system oparty na czacie głosowym — kalibracja mikrofonów działała inaczej na różnych konfiguracjach sprzętowych, co gracze błyskawicznie odczuli po premierze.

Don’t Scream Together
Don’t Scream Together

Don’t Scream Together – fatalnie przyjęta gra z sukcesem kasowym

Twórcy przyznali, że testy na niewielkiej grupie deweloperów uśpiły ich czujność, a mechaniki, które uznali za oczywiste, dla wielu graczy nie były wcale jasne. Mimo fatalnego pierwszego wrażenia gra w zaledwie kilka dni sprzedała się w ponad 100 tys. egzemplarzy, z czego 60 tys. w ciągu doby. Co ciekawe, kolejne 40 tys. sprzedano wtedy, gdy ocena na Steamie wciąż oscylowała w okolicach „mieszanych”, a wcześniej nawet „w większości negatywnych”.

Zespół zamiast chować głowę w piasek, postawił na pełną transparentność. Joe Henson, deweloper odpowiedzialny za komunikację, otwarcie przyznał, że największe problemy wynikały z nieoczywistego zachowania ulepszeń dźwięku w Windowsie 11 oraz starszej wersji Unreal Engine 5. Pierwsze poprawki trafiły do graczy już po jednym dniu, a twórcy aktywnie raportowali postępy zarówno na Steamie, jak i LinkedInie.

GramTV przedstawia:

Ludzie nie tracą zaufania, bo gra ma problemy — tracą je, gdy twórcy udają, że problemów nie ma” — podkreślił Henson. Digital Cybercherries deklaruje, że będzie analizować każdą opinię i konsekwentnie usprawniać Don’t Scream Together. A biorąc pod uwagę imponującą sprzedaż mimo fatalnego startu, wygląda na to, że odbudowa zaufania społeczności właśnie się rozpoczęła. Gra jest dostępna obecnie w promocji.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/dont-scream-together/disaster-launch-sales

Tagi:

News
nowa gra
PC
Steam
horror
Don’t Scream Together
Digital Cybercherries
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112