Ten horror w stylu Blair Witch zadebiutował z błędami, ale i tak sprzedał się w ogromnej liczbie egzemplarzy

Premiera kooperacyjnego horroru Don’t Scream Together od Digital Cybercherries okazała się prawdziwą katastrofą. Produkcja inspirowana klimatem Blair Witch, w której nawet ciche jęknięcie resetuje rozgrywkę, zebrała na początku lawinę negatywnych recenzji. Winowajcą okazał się system oparty na czacie głosowym — kalibracja mikrofonów działała inaczej na różnych konfiguracjach sprzętowych, co gracze błyskawicznie odczuli po premierze.

Don’t Scream Together – fatalnie przyjęta gra z sukcesem kasowym

Twórcy przyznali, że testy na niewielkiej grupie deweloperów uśpiły ich czujność, a mechaniki, które uznali za oczywiste, dla wielu graczy nie były wcale jasne. Mimo fatalnego pierwszego wrażenia gra w zaledwie kilka dni sprzedała się w ponad 100 tys. egzemplarzy, z czego 60 tys. w ciągu doby. Co ciekawe, kolejne 40 tys. sprzedano wtedy, gdy ocena na Steamie wciąż oscylowała w okolicach „mieszanych”, a wcześniej nawet „w większości negatywnych”.