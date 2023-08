Ile kosztowałby polski dubbing w Baldur’s Gate 3? Ekspert od lokalizacji podał kwotę

Jeżeli liczyliście, że Baldur’s Gate 3 w przyszłości doczeka się polskiego dubbingu, to mamy dla Was złe wieści. Produkcja na szczęście posiada kinową lokalizację, która zawiera polskie napisy. Wielu graczy chciałoby jednak ponownie usłyszeć Piotra Fronczewskiego jako narratora i innych aktorów, którzy umilali nam rozgrywkę w pierwszych dwóch częściach Bladur’s Gate. Jak twierdzi Ryszard Chojnowski, założyciel i szef Albion Localisations, stworzenie polskiego dubbingu do tej produkcji to koszt kilku milionów złotych.

Ile wyniósłby koszt stworzenia polskiego dubbingu do Baldur’s Gate 3?

Na Twitterze Chojnowski stwierdził, że gra ma 2 miliony słów do przetłumaczenie, z czego około 1,5 miliona słów wymagałoby nagrania dialogów. Koszt samego tłumaczeniu wyniósłby około 800 tysięcy złotych. Tym samym prace nad polskim dubbingiem to wydatek kilku milionów złotych. Kwota jest rzecz jasna trudna do ostatecznego oszacowania ze względu na gaże aktorów głosowych, którzy wzięliby udział w sesjach nagraniowych.