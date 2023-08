Baldur's Gate 3 może nigdy nie otrzymać dodatku. Szef Larian Studios o wielu trudnościach

Fabularne rozszerzenie do Baldur's Gate 3 byłoby bardzo trudne do opracowania.

Baldur's Gate 3 błyskawicznie stało się wielkim hitem po premierze na komputerach osobistych. Produkcja cieszy się rekordową popularnością, a graczy bawiących się przy tym tytule wciąż przybywa. Wydawało się więc, że tylko kwestią czasu jest, aż Larian Studios zapowie fabularny dodatek do swojego najnowszego hitu. Tym bardziej że gra pozwala na zdobycie maksymalnie 12. poziomu postaci z dostępnych 20 w systemie Dungeons & Dragons. Jest więc spore pole do popisu dla twórców, którzy jednak nie widzą w tym szansy na stworzenie kolejnych przygód. Swen Vincke, szef Larian Studios, wyjaśnił, jakie trudności stoją na drodze do stworzenia dodatku do Baldur's Gate 3, przez które rozszerzenie może nigdy nie powstać.