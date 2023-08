Baldur's Gate 3 działa na Steam Decku. Fani Xboxa są rozczarowani

Co oznacza, że spełniła wszystkie standardy narzucone przez Valve . Tymczasem właściciele Xboxów z niecierpliwością oczekują na informacje o porcie na swoją konsolę.

Wygląda na to, że Larian Studios poradziło sobie ostatecznie z początkowymi problemami z wydajnością na Steam Deck, co potwierdzają gracze. Ponieważ urządzenie Valve to w zasadzie konsola przenośna, fani Xboksa zastanawiają się, dlaczego muszą tak długo czekać na wersję na konsolę Microsoftu.

Larian ogłosił aktualizację gry w wersji dla Steam Deck na Twitterze. Wiadomość ta z pewnością przyniosła ulgę jego właścicielom, ale posiadacze Xboxów nie kryli rozczarowania i wyrażali je w komentarzach.

Baldur's Gate 3 działa na Steam Deck. Właściciele Xboxów wściekli

Oczywiście właściciele Steam Decków nie pozostawali dłużni i podgrzewali atmosferę popisując się grą na swojej platformie, powodując złość xboksowców, którzy być może będą musieli poczekać do przyszłego roku, aby sami zagrać w to RPG.

