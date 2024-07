Age of Mythology: Retold z kolejną fazą testów. Gracze sprawdzą serwery na Steam

Zainteresowani muszą jedynie udać się na stronę gry Age of Mythology: Retold na Steam, odnaleźć ramkę „Dołącz do Age of Mythology: Retold Playtest” i kliknąć zielony przycisk „Poproś o dostęp”. Warto zaznaczyć, że składanie zamówień przedpremierowych nie jest wymagane, ale do testów zaproszone zostaną wyłącznie wybrane osoby. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera Age of Mythology: Retold zaplanowana jest na 4 września 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami remake strategii z 2002 roku zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S. Wspomniana produkcja trafi również do usługi Xbox Game Pass.