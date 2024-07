Fallout: London z premierą-niespodzianką. Ambitny mod ma zadebiutować dzisiaj

„Chyba że dojdzie do wojny atomowej”.

Na początku lipca dowiedzieliśmy się, że prace nad Fallout: London znajdują się na ostatniej prostej. Grupa FOLON nie ujawniła jednak wówczas daty premiery wyczekiwanej modyfikacji. Na szczęście – jak się okazuje – zainteresowani gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na debiut wspomnianego projektu.

Premiera Fallout: London. Wyczekiwana modyfikacja debiutuje na PC

Zgodnie z przekazanymi informacjami Fallout: London ma zadebiutować… dzisiaj, 25 lipca 2024 roku, „chyba że dojdzie do wojny atomowej”. Jak donosi redakcja Kotaku, data premiery ambitnej modyfikacji została potwierdzona przez samych twórców na oficjalnym serwerze Discord. Niestety nie ujawniono, o której dokładnie godzinie wyczekiwany mod trafi w ręce graczy, ale prawdopodobnie nastąpi to o 15:00 czasu polskiego, kiedy to opublikowany zostanie premeriowy zwiastun.