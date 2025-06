Ile czasu zajmuje przejście gry The Alters? Do kogo skierowana jest gra?

Gra oferuje bowiem coś więcej niż liniową narrację — każdy alter, czyli alternatywna wersja Jana, to osobna historia i decyzje, które wpływają na przebieg rozgrywki. Do tego dochodzą misje poboczne, anomalie do zneutralizowania, miejsca do odkrycia i ważne wybory moralne, które dodają grze głębi i regrywalności.

Dla kogo jest The Alters?

To tytuł dla tych, którzy cenią sobie fabularne gry science fiction, lubią zarządzanie zasobami i eksplorację, ale też dla tych, którzy szukają czegoś więcej — opowieści o samotności, odpowiedzialności i alternatywnych ścieżkach życia. The Alters wciąga nie tylko gameplayem, ale też emocjonalnym ciężarem podejmowanych decyzji. Jeśli zamierzasz ruszyć w tę podróż z Janem i jego alterami, zarezerwuj sobie kilkadziesiąt godzin. Kilka z nich zapewne zapadnie ci w pamięć na długo.