Jak informowaliśmy wcześniej, DOOM: The Dark Ages okazał się sporym sukcesem. Gra nie tylko świetnie się sprzedaje, ale zbiera również bardzo dobre recenzje zarówno od graczy, jak i krytyków. Dla wielu fanów serii ważniejsza od powszechnych zachwytów jest jednak inna kwestia — ile czasu potrzeba, by ukończyć grę? Na to pytanie znamy już odpowiedź.

Ile czasu zajmuje przejście DOOM: The Dark Ages?

Okazuje się, że najnowsza gra id Software nie jest tak długa, jak mogłoby się wydawać. DOOM: The Dark Ages stawia przede wszystkim na skondensowaną i intensywną rozgrywkę, dlatego czas potrzebny na ukończenie gry nie należy do przesadnie długich. Po zakończeniu kampanii nie czeka nas żaden tryb swobodny — możemy za to wrócić do gry, by zmierzyć się z nią na wyższym poziomie trudności lub wypróbować nowy wygląd bohatera. Ile czasu zajmuje więc przejście gry?