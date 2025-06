The Alters zbiera świetne recenzje. Pierwsze opinie krytyków już w sieci

Już jutro w ręce graczy trafi The Alters, najnowsza produkcja 11 bit studios. W związku z nadchodzącą wielkimi krokami premierą, do sieci trafiły już pierwsze recenzje dziennikarzy. W serwisie Metacritic – w momencie pisania tego tekstu – tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 86/100 na podstawie 32 opinii.

Zgodnie z danymi dostępnymi w serwisie Metacritic, w przypadku The Alters nie zabrakło nawet najwyższych not – 10/10. Według dziennikarzy produkcja stanowi doskonałą narracyjną przygodę survivalową, która łączy budowanie bazy, zarządzanie zasobami i rozgrywkę opartą na fabule. Pojawiły się głosy, że tytuł cechuje pomysłowość, przemyślana struktura, a także odważne i śmiałe podejście do gatunku. Pochwały zebrały również silne postaci, elementy eksploracji oraz świat gry.